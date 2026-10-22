ଦଳିତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ-ଚିନ୍ତା ମୋହନ
ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖକୁ ଦଳିତ ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷେବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ
Published : October 22, 2026 at 7:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶହେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦଳିତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ମନେ ପକାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ମୋହନ। ୧୯୨୫ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ରେ ତିରୁପତିରେ ୩୩ ଜଣ ଦଳିତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଘଟଣାକୁ ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରିଛି ଦଳ। ଗୁରୁବାର, ଭୁବନେଶର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଉଠିଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର। ତେବେ ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳିତଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ।
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ମୋହନ କହିଛନ୍ତି, 'ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖକୁ ଦଳିତ ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷେବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଦଳିତମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଦଳିତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦଳିତଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ' ବୋଲି' କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମୋହନ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଦଳିତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ।' ୧୯୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ରେ ତିରୁପତି ନିକଟସ୍ଥ ତିରୁଚାନୁର ମନ୍ଦିରରେ ଦଳିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦାସରୀ ମୁରୁଗନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଘଟଣାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଦଳିତଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ‘ଦଳିତ ଅଧିକାର ଦିବସ’ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳିତଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଶତବାର୍ଷିକୀର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ସଭା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୀମିତ ନରହି ଦଳିତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଦଳିତଙ୍କ ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି, ତାହା ସମୟ କହିବ। ଶହେ ବର୍ଷ ତଳର ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଆଜିର ସମାଜରେ ଦଳିତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ଉଚିତ ଭାଗିଦାରୀ ମିଳିବା ହିଁ ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା। ଇତିହାସର ସ୍ମୃତି କେବଳ ପାଳନରେ ସୀମିତ ନରହି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାନତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏବେ ନଜର ରହିବ କଂଗ୍ରେସର ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ନକଲି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ! ଧରିଲେ ଗାଁ ଲୋକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟିପତି ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ସେଠୀଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ, ଘରୁ ମିଳିଲା ଅଧକେଜି ସୁନା