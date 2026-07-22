ETV Bharat / politics

ପୁଣିଥରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘେରିଲା ବିଜେପି, CJPକୁ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି

ପୁନର୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

NAVEEN PATNAIK DEMANDS DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
ପୁଣିଥରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Naveen Demands Dharmendra Resignation ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେବା ଉଚିତ । ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।' ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଆଜି ପୁନର୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ନବୀନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ବିଜେପିର ସାଂସଦମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ପୁଣିଥରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘେରିଲା ବିଜେପି, CJPକୁ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି (ETV Bharat)

ପୁଣି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ:

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲି, ଆଜି ସେହି ମତ ମୁଁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଦାବି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଓଡି଼ଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁନର୍ବାର ଦାବି କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ହେଉଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେବା ଉଚିତ ।"

naveen patnaik
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ସଂସଦର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାତ୍ରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ।"

ନବୀନଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି:

ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି । ଓଡି଼ଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।


CJPକୁ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି:

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ । ଔଷଧ ବିକଳରେ ନବୀନ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି । ଚଟୁ ଆମିଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ ନ୍ୟାୟରେ ବିଜେଡି କହୁଛି ଆମେ CJP କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଏତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ । ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ହିସାବ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଓ ଅନିୟମିତତା ଘଟି ଆସିଛି । ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠା ଓ ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ଥର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ CJPକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ।"


ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗଟ କଲେ ମୁକେଶ:

ସେହିପରି ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ନୀତି ଓ ନୈତିକତାର କଥା କହୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଥରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ । ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । 2019ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେବେ ବିଧାୟକ ହୋଇ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନବୀନ ସେତେବେଳେ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ, ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର, ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନବୀନ ଚୁପ ଥିଲେ ।"

ସେହିପରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅତୀତର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ କେଳେଙ୍କାରୀ ମନେ ପକାଇ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁହଁରେ ହତାଶଭବ ବାରି ହେଉଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ସହିତ ମିଶି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହା ନିଦନୀୟ । CJP ଯେଉଁ ଭଳି ଭବରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା l ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ, CJP ମାଧ୍ୟମରେ ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ପରି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।"


ସେହିପରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡି଼ଶାର ବିରୋଧୀ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା । ପୂର୍ଵ ସରକାରରେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେଇଛି । ତାଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ଵ ସରକାର ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

'ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମୋଦି 'ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବିରୋଧୀ' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ': ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGN DEMAND
NEET PAPER LEAK
CJP PROTEST NAVEEN PATNAIK
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
NAVEEN PATNAIK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.