ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ! ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେଡି
ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେଡି । ନବୀନ ନିବାସରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Published : February 28, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 8:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେଡି । ନବୀନ ନିବାସରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବିଦା କଲା ବିଜେଡି । ସନୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଭାତ, ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ।
ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ-
ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନେଇ ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର୍ ଜାରି
ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ
ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ-
ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ । ଦଳରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ କିଛି ମିଳୁନି କହିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ । ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଦଳ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ।
ବିଜେଡିର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୃତୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ଡ଼ା. ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ସେ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ତଥା ମିଳିତ ଆସନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ଥିଲେ । ଏବଂ SCB ମେଡିକାଲର ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ । ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ।"
ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା:
ସେହିପରି ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା କହିଛନ୍ତି,"ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ । ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ।"
