ସୋଫିଆଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବେ କି ରମଜାନ ? କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର, ଭକ୍ତ କହିଲେ ମଜବୁତ ହେବ ସଂଗଠନ
ରମଜାନଙ୍କ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ କଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂଗଠନୀୟ ଆଧାରକୁ କିପରି ପୁଣି ଗଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 16, 2026 at 7:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ । ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରମଜାନ ଖାନ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଓ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜି ଦେଶାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରମଜାନ ଘରବାହୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି । ନିଜର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ବାଜା ବଜେଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରମଜାନ ।
ବିଜେଡି ସହ ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରାମଜାନ । କଂଗ୍ରେସରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରମଜାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛି ।" ଏପଟେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଦାବି ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ କଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।
ତେବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ କେବଳ ନେତାଙ୍କ ଘରବାହୁଡ଼ା ନା, କଟକ କଂଗ୍ରେସର ଭିତରେ ନୂଆ ସଂଗଠନୀୟ ସମୀକରଣର ସଙ୍କେତ ? କାରଣ କଟକ କଂଗ୍ରେସରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ-ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଟଣାଓଟରା ଲାଗିରହିଛି । ରମଜାନକୁ ନେଇ ସୋଫିଆ-ମୋକିମଙ୍କୁ ଚେକ ଦେବା ସହ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ପୁନର୍ଜିବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ କି ଭକ୍ତ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରମଜାନ ଖାନ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି
ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜି ଦେଶାଇ ଓ ଭକ୍ତଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ
ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସର କାମ କରିଥିଲେ ରମଜାନ
୨୦୧୪ରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ
୨୦୧୪ରୁ ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ
ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରିଥିବା ଏବଂ ୨୦୧୪ରେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପରେ ବିଜେଡିରୁ ୨୦୧୪-୧୯ରେ କର୍ପୋରେଟର ଥିବା ରମଜାନ ଏବେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବି । ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରିଛି । ଏବେ ଦଳ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ଗ୍ରହଣ କରିବି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ।" ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବ କଂଗ୍ରେସ ।
ସେପଟେ ଦଳକୁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ କରେଇବା ସହ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଘର ସଜଡ଼ା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେଇବା ସହ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ । କଟକରେ ମୋକିମଙ୍କୁ ଚେକ ଦେବା ପାଇଁ ରମଜାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ରମଜାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ କଟକ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
ରମଜାନଙ୍କ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କଟକରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କଟକ କଂଗ୍ରେସରେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି । ୨୦୨୪ରେ କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ଆସନରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ୨୦୧୯ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମୋକିମ ଏବଂ ସୋଫିଆଙ୍କ ସମୀକରଣ ବଦଳିଛି । ମୋକିମ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋକିମ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋଫିଆ ୨୦୨୯ରେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ଲଢ଼ିବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Gen-Zଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର