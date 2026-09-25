ETV Bharat / politics

CJP ସହ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ନବୀନ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦାବି

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭାବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

NAVEEN ON ELECTION COMMISSION
CJP ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା ଦାବି କଲେ ନବୀନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: SIRକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବା CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ଞାନେଶଙ୍କ ତତ୍କାଳ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରଥମରୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । SIR କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କକରୋଚ୍‌ ଜନତା ପାର୍ଟି(CJP) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲା ।

CJP ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା ଦାବି କଲେ ନବୀନ (ETV Bharat Odisha)

ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି:

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବା CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ତତ୍କାଳ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।ଏଥିସହ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆବଶ୍ୟକ । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ SIRକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା । "


CECଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନବୀନ:

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭିତରେ ମତଭେଦକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଦ୍ୱୟ ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଓ ବିବେକ ଯୋଶୀ ଗତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ, ନାମ ଯୋଡ଼ା-କାଟିବା, ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ଫର୍ମ ଓ ଭୋଟର ତଥ୍ୟର ପ୍ରବେଶାଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅନେକ ଥର ଲିଖିତ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ CECଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋଚନାରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବା ସାଧାରଣ କଥା ଏବଂ ଗତ ଏକ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଶନର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ:

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବୀନଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ା-ବାଦ୍ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ତଥ୍ୟର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୫୪ ଜଣ ହୋଇଛି । ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଚୂଡାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୭୨୦ ବଢିଥିବାବେଳେ ୨୦,୧୨,୫୫୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ କଟିଛି । ଏସଆଇଆର ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ୧ କୋଟି ୬୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୧୯ ଜଣ, ମହିଳା ୧ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୬୬୧ ଜଣ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ୨,୭୭୪ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ୯୬୧ ରହିଛି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୪୬ ହଜାର ୮୧୬ ଜଣ ସର୍ଭିସ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକା; କଟିଲେ 20 ଲକ୍ଷ, ମୋଟ ଭୋଟର 3.16 କୋଟି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦିଲ୍ଲୀ SIR: ଆଡଭାନୀ, ଜୟଶଙ୍କର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନୋଟିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FORMER CM NAVEEN PATNAIK
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ
CEC GYANESH KUMAR ESIGNATION
NAVEEN ON ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.