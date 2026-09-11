ETV Bharat / politics

ରୋହିତଙ୍କ ଅଭିନବ ଅଭିଯାନ: ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ

ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖ କ 1 ଲକ୍ଷ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ପଠେଇବେ ରୋହିତ ! ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

Former bjd mla Rohit's innovative postcard campaign collect signature against bjp govt in sambalpur
ରୋହିତଙ୍କ ଅଭିନବ ଅଭିଯାନ: ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: "ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେl ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି କହିଥିଲେ । ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ l ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ କାହିଁ ? " ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ରେଢାଖୋଲ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ । ଖାଲି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ରୋହିତଙ୍କର ଏପରି ଅଭିନବ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ।

ରୋହିତଙ୍କ ଅଭିନବ ଅଭିଯାନ: ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ (Etv Bharat)

ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝାଇ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ଦସ୍ତଖତ କରିିବାକୁ କହିଛନ୍ତି l ଶେଷରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡଗୁଡିକୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ହେଲା-

Former bjd mla Rohit's innovative postcard campaign collect signature against bjp govt in sambalpur
ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ (Etv Bharat)
1-ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା2-ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା3-ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା4-ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ବଲପୁର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ରସ୍ତା, ଡ୍ରେନଜ ଭଳି ମୌଳିକ ସେବାଏହି ସବୁ ଦାବି ଲେଖା ଥିବା ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ । ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଝାଡୁଆପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କରାଯିବ l ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି l
Former bjd mla Rohit's innovative postcard campaign collect signature against bjp govt in sambalpur
ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ (Etv Bharat)
ଶ୍ରୀ ପୁଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଆମେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଡୋର-ଟୁ-ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ l ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଚାଲିବ l ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା l ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି l ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ବ୍ୟାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତେବେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ l ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି l ଚତୁର୍ଥରେ ସହରର ସ୍ୱଛତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି l ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ l ଏହା ସହ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ l
ormer bjd mla Rohit's innovative postcard campaign collect signature against bjp govt in sambalpur
ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ (Etv Bharat)
ରୋହିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେହି ବି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଥବା ଭାଇଜାକ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଇଆଇଏମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ l
ormer bjd mla Rohit's innovative postcard campaign collect signature against bjp govt in sambalpur
ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର; 'ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି': ନବୀନ

ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 59 ଦିନରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଧାରଣା, ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବ ବିଜେଡି

TAGGED:

SAMBALPUR POSTCARD CAMPAIGN
ସମ୍ବଲପୁର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଅଭିଯାନ
FORMER BJD MLA ROHIT PUJARI
COLLECT SIGNATURE
LETTER FOR PRESIFDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.