ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ତାରିଖ ସ୍ଥିର କଲେ ବହୁ ନେତା ସାମିଲ ହେବେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 12, 2026 at 8:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ-ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଆଜି ବିଦ୍ଧିବଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ । ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟନରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ ବିଜେଡିରେ ରହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା । ଏବେ ପ୍ରଭାତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାତ ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପରେ ଚୌଦ୍ବାର କଟକରେ ବିଜେଡି ଗଡ଼ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି l
ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏହାର ଉଦାହରଣ । ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ । କଟକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୪ ବର୍ଷ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ । ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଜେଡି ମିଶିଥିଲି । ବିଜେଡି ସୁନାକୁ ଚିହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ । ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ମିଳିମିଶି କାମ କରିବି । ୭ ଦିନ ଧରି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ନେତା କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି କଟକରେ । ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କାମ ହେଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କାମ କରିବି । ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦଳର ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିଲି । ଆଉ ୧୨ ବର୍ଷ ଆଉ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଲେ । ସେଇ ସମୟରେ ଠକି ଗଲି । ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ବିଜେପିରେ କାମ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l 6 ଦିନ ହେଲା ବିଜେଡି ନେତା କଟକରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, କେହି ଯେମିତି ନ ଯିବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ବି କାଠଯୋଡି ଦେଇ ପାଣି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶିଛି l ଲୋକେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚାଁହୁ ନାହାନ୍ତି l ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହୋଇ କାମ କରୁଛି | କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବା ସହ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଥିବା ସରକାର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ l"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପାଖରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି l ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପାଖରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କଲେ ବିଜେପିରେ ବହୁ ନେତା ସାମିଲ ହେବେ । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ । ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ଵାର-କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଚୌଦ୍ଵାର-କଟକ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡିର ଦୁର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଳମ୍ବ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ; ବଢିଲା ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର