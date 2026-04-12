ଗଣତନ୍ତ୍ରର 5ମ ସ୍ତମ୍ଭ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ
ସଠିକ୍ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 12, 2026 at 9:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ ବିରୋଧରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରୟାସ । ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ୫ମ ସ୍ତମ୍ଭ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ । ଅଖିଳ ଭାରତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ୫ମ ସ୍ତମ୍ଭ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ତାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ମିଡିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଭାରୀ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ।
ଆଜିର ଦିନରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଛି । ସଠିକ୍ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି । ଯେଉଁ ଖବରକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଚାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ୟ୍ୟୁଟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜା ।
"ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜ ଅଂଚଳର, ଜିଲ୍ଲାର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ।ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ," ବୋଲି ଜାତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଭାରୀ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନଶ୍ୱର