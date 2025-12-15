ETV Bharat / politics

'ପିସିସି ସଭାପତି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନଜର, ରାହୁଲଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି'

କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।

ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 15, 2025 at 11:59 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 12:05 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଳ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା । କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ବିରୋଧରେ ଚିଠି ପାଇଁ ମୋକିମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଗଲା ଆକ୍ସନ । ଡାକିଲେନି ସୋନିଆ, ବିଦା କଲା କଂଗ୍ରେସ ।

ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଏପଟେ' ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି, ଖଡ଼ଗେ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଭୁଲ କରିନି । ତେବେ ବହିଷ୍କାର ପରେ ତେଜିଲା ବୟାନବାଜି ।

ପ୍ରଶ୍ନ-ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ,କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡିଶା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ,ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, କଣ କହିବେ ?



ଉତର-ମୁଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲି ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା।କଂଗ୍ରେସ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ, କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି । ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ମୋ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିଲା ହେଲେ ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ।




ପ୍ରଶ୍ନ-ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରେଇବାରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।ଭାରତ ଯୋଡୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ ରେ ଚିଠି ,କେମିତି ଲେଖିଲେ?



ଉତ୍ତର -ମୁଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ।ଆମେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରେ ରହିବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବହୁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଠକ କଲେ ହେଲେ ଫଳ ଆଶାତୀତ ହେଲାନାହିଁ । ରାଜନିତୀରେ ଅଙ୍କ ଗଣିତ ଭିନ୍ନ ।

ପ୍ରଶ୍ନ-ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କୁ ଗ୍ରହଣ କାରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ,କାହାକୁ କଂଗ୍ରେସର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର-ବର୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରେ ଅଛି ସାମୁହିକ ନେତୃତ୍ୱ ନହେଲେ ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ଉଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।ରାହୁଲଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେକଂଗ୍ରେସ ର ପରାଜୟ କାରଣରୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଉତ୍ତରଦାଇତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖର୍ଗେ ହେଲେ ଜାତୀୟ ସଭାପତି। ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ସଚିନ ପାଇଲଟ, ଡିକେ ସିବକୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛିଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ । ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ,ମୁଁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଦୃତଲାଭ ନେତା ଆଉ କେହି ନାହାଁନ୍ତି । ସେଭଳି ଜନାଦୃତ ନେତାଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇ aicc ତର୍ଜମା କରୁ, ମୁଁ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ।
ପ୍ରଶ୍ନ -ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ଏହା କେତେ କେତେ ଯଥାର୍ଥ ,ଆପଣ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର-ପୁରା ସତ କଥା, ଯାହା କେହି କୁହଁନ୍ତିନି ସେହି କଥା ମୁଁ କହିଛି ।ବହିଷ୍କାର ହେଲେ ବି ମନରେ ଟିକେ ବି କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ।ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମୁଁ କରିଛି । ସମୟ କହିବ ମୋ ଉପରେ କଣ ହୋଇଛି । ମୋ ଵିଚାର ଧାରା ,ମୋ ପରିବାର ର ବିଚାର ଧାରା ନେଇ ଆଗକୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ମୋ ସହକର୍ମୀ, ପ୍ରଶଂସକ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି।
ପ୍ରଶ୍ନ-କଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ,ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ,ଦୁଇଟି କାରଣ କୁହନ୍ତୁ

ଉତ୍ତର-ଯେଉଁମାନେ ପିସିସି ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଛି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବୁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗେ ଦଳ ଭିତରେ ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି।ଦଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି।ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ।ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଜବୁତ ସେଠି ମିଟିଂ କରୁଛେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ,ଦଳର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ,ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନ ରେ ମିଟିଂ କରୁନାହଁ।
ପ୍ରଶ୍ନ -ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ,ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ,ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ,ଆପଣ ବହିଷ୍କାର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ?
ଉତ୍ତର-କିଏ କାହା ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆସିନାହିଁ।ମୋ ଝିଅ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ,କଟକ ବାସୀ ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି।ସେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବ ,କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ-ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପଡବର୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହେବ ?
ଉତ୍ତର-କିଛି ଭାବିନି,ଖୋଲା ମନରେ ଚିଠି ଲେଖିଛି।ଯେଉଠିକି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି।ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।ମୋର ସହଯୋଗୀ ,ଶୁଭେଶ୍ଚୁ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି।
ପ୍ରଶ୍ନ-ଆପଣଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ?ଉତ୍ତର-କିଛି କହିବିନି ,ଦଳରେ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।ପ୍ରଶ୍ନ-ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ?




ଉତ୍ତର-ସେ ପିସିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ,ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦାଇତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ।




ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କାର ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋକିମ, 'ଦଳ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ବିଚାରଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ '

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

