'ପିସିସି ସଭାପତି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନଜର, ରାହୁଲଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି'
କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
Published : December 15, 2025 at 11:59 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 12:05 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଳ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା । କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ବିରୋଧରେ ଚିଠି ପାଇଁ ମୋକିମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଗଲା ଆକ୍ସନ । ଡାକିଲେନି ସୋନିଆ, ବିଦା କଲା କଂଗ୍ରେସ ।
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଏପଟେ' ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି, ଖଡ଼ଗେ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଭୁଲ କରିନି । ତେବେ ବହିଷ୍କାର ପରେ ତେଜିଲା ବୟାନବାଜି ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ,କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡିଶା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ,ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, କଣ କହିବେ ?
ଉତର-ମୁଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲି ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା।କଂଗ୍ରେସ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ, କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି । ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ମୋ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିଲା ହେଲେ ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରେଇବାରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।ଭାରତ ଯୋଡୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ ରେ ଚିଠି ,କେମିତି ଲେଖିଲେ?
ଉତ୍ତର -ମୁଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ।ଆମେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରେ ରହିବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବହୁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଠକ କଲେ ହେଲେ ଫଳ ଆଶାତୀତ ହେଲାନାହିଁ । ରାଜନିତୀରେ ଅଙ୍କ ଗଣିତ ଭିନ୍ନ ।
ଉତ୍ତର-ସେ ପିସିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ,ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦାଇତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର