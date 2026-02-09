ଜୁନରେ 35ଟି ନବଗଠିତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ଫେବୃଆରୀ 2027ରେ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ
16 ଜିଲ୍ଲାର 27 ଏନ୍ଏସି, 8ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଜୁନ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
Published : February 9, 2026 at 12:15 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ୩୫ଟି ନବଗଠିତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ । ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନରେ ବଳ କଷାକଷି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ-ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ କମିଟି କାମ ସାରିଲାଣି ବିଜେଡ଼ି । ବିଜେପିରେ ସଙ୍ଗଠନ ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଓ୍ବାରୀ ସମୀକ୍ଷା । କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ।
ପୁଣି ଥରେ ହେବ ରାଜନୈତିକ ଟକ୍କର । ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସରେ ଚାଲିଛି ମାନସମନ୍ଥନ । ୪ ମାସ ପରେ ୩୫ଟି ନୂଆ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ । ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ । ପୌର ଦଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ । ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର କମିଟି ସାରିଛି ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି । କଂଗ୍ରେସର କମିଟି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ।
୩୫ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ପରେ ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ହେବ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଦଖଲ ପାଇଁ ଚାଲିବ ପତିଆରା ଲଢେଇ । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନରେ ଫାଇଟ୍ ହେବ । ରାଜ୍ୟର ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ।
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ନୂଆ ଜୋଶ୍ ସହିତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ କମିଟି ସରିଛି । ଯୁବ, ମହିଳା, ଛାତ୍ର ମୋର୍ଚ୍ଚା ନୂଆ ଟିମ୍ ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଆଧାର କରିବ ବିଜେଡ଼ି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
୧୬ ଜିଲ୍ଲାର ୨୭ ଏନ୍ଏସି, ୮ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଜୁନ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଓ୍ବାର୍ଡ଼ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଭୋଟର ତାଲିକା, ପୋଲିଂ ବୁଥ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।