କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍
କ୍ଲାସ୍ ରୁମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଡ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଆଲୋଚନା । କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି କାମ କରିବେ ? କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 8, 2026 at 8:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜମିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ.. । କିଏ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଜିତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ୟାମ୍ପସର ଗଳି, କରିଡର୍ଠୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ଚର୍ଚ୍ଚା । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସହ ବଢ଼ୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ । ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପାଲଟିଛି ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟମ୍ପସ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି…।
ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫେରିଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏଥର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ଅଧିକ । ନିଜ ନିଜ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ, ଆଉ କିଏ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟର୍, ଭିଡିଓ ଓ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମାହୋଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।
ସକାଳୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଆଡ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଆଲୋଚନା। କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି କାମ କରିବେ? କାହାର ମୁଦ୍ଦା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ? କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ଏସବୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପାଲଟିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପାଲଟିଛି ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମ । ଫେସବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହେଉଛି । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ତାହାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । କିଏ ହାତ ମିଳାଇ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ନିଜ ଅଭିଯାନକୁ ରୋଚକ କରୁଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ।
ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ବିକାଶର ଭିଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର
ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଭୂମିକା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଚାରର ଚାକଚକ୍ୟ ନୁହେଁ, କିଏ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସର ବିକାଶ ପାଇଁ କାହାର ଭିଜନ୍ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ପ୍ରଚାର ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ବିଜୟର ମୁକୁଟ, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫଳାଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ହେଲେ ତା’ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ବଢ଼ିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ।
ଏନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଟକର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା. କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଏଡ଼ି ନୂଆ ବୋଲଡିଂ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପ୍ରିତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା.
ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଂଚୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଚକୋଲେଟ, କାର୍ଡ ସହିତ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ମନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିର୍ବଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟାନରରେ ଛାଉଣୀ ହେଉଯାଇଛି କ୍ୟାମ୍ପସ । ଏପରିକି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପ୍ରଚାର ନେଇ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି କଲେଜକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆସିବା । ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୁଳପତିଙ୍କ ବା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାପକ-ଅଧ୍ୟାପିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଅନେକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ।
ଛାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଧଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁଠି ଜେନ-ଜି ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆପଣାଉଛୁ । ଏବେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେ ସବୁବେେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲେ ଆମେ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଇ ଥାଉ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରୀ ଜୋତିଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସିସିଟିଭି ସଗାଇବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ସମାଧାନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୋତିଶ୍ରୀ ସାହୁ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହା ବି ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି, ତାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଂଚୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କେବଳ ଆଉ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଂଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି
ଏପଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ ଡ଼ ସ୍ୱାତୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ । ତେବେ 5 ଟି ବଡ ନିଷ୍ପତି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଓ ତାଳପଦେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର, ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫାଟକରେ ଲାଗିବ ୧୫୦+ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭରସିଟି ID କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ମାଇକ୍ରେ ହେବ ପ୍ରଚାର । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣ-ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର. ପ୍ରଶାସନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ହେବ କହିଛନ୍ତି ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଛିବେ ଛାତ୍ରନେତା
୩୨୮ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୧୩ ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସର୍ବମୋଟ ୩୪୧ଟି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରନେତା ବାଛିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ (Election) କରାଯିବ । ସେହିପରି ୨୦୨ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୩ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚୟନ ପଦ୍ଧତିରେ (Selection) ଛାତ୍ରନେତା ବାଛିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନା ସିଲେକ୍ସନ ! 1998ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୀତ ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର
Conclusion: