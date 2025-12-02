ସାବଧାନ ! ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ନକଲି ମେଡିସିନ
ଓଡିଶା ବଜାରରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ । 4 ବର୍ଷରେ 168 ନକଲି ଔଷଧ ଚିହ୍ନଟ । ଜବତ ହୋଇଛି ଅଢେଇ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର । ଗୃହରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ।
Published : December 2, 2025 at 9:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାବଧାନ ! ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ । ଉକ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଏପରି 168 ଟି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହଜନକ ଔଷଧ ଜବତ ବା ସିଜ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ସେହିପରି 388ଟି ନିମ୍ନମାନର ମେଡ଼ିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଛି ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ-
ଓଡିଶା ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ୍ । ସତର୍କ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପାନ 40, ପାନଟପ, ଟେଲମା, ପାରାସିଟାମଲ ପରି ନକଲି ଔଷଧ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି । ଏପରି 4 ବର୍ଷରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି 168 ପ୍ରକାରର ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ । ଆଉ 388 ଟି ନିମ୍ନମାନର ମେଡ଼ିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଅଢେଇ କୋଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ଜବତ କଲେଣି ସରକାର । ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 2021-22ରୁ 2024-25 ଭିତରେ 168 ଟି ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି 388 ଟି ନିମ୍ନମାନର ମେଡ଼ିସିନ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ । ଅର୍ଥାତ nsq ବା not of standard quality । 2021 ରେ 79 ଟି, 2022 ରେ 64 ଟି, 2023 ରେ 14 ଟି ଏବଂ 2024 ରେ 11 ଟି ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।
ନକଲି ଔଷଧ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ନକଲି ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା । ନକଲି ଔଷଧ ବ୍ୟାନ ହେବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟାନ କରିପାରିବେ । ନକଲି ଔଷଧ ଖାଇ ଲୋକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନହୁଅନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେପରି ଖରାପ ନ ହେଉ । ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଲୋକେ ନପଡ଼ନ୍ତୁ । ତାହା ଉପରେ ନଜର ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରିବା କଥା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରି ଖସିବା କଥା ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ।"
ନକଲି ଔଷଧ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାଜନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ବେପାରରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ସରକାର ଏଥିରେ ଜଡିତ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି । ନକଲି ମେଡ଼ିସିନରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ହେଉଛି । ବିଷ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଲି କମ୍ପାନୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଚଢ଼ାଉକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରି ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ କରାଯା । ସରକାର କେବଳ ତଥା ଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି । 200 ରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଔଷଧ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି । ଯେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ଅଛି । ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।
ବଜାରକୁ ନକଲି ଔଷଧ ପଠାଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି । କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନକଲି ଔଷଧ, ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର