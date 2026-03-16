ବିଧାନସଭାରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂରେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ ଜିତିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଶିଳ୍ପପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । 4ର୍ଥ ଆସନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଓ ଦତ୍ତେଶ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା ।
Published : March 16, 2026 at 10:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜିତିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ହାରିଲେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 4ର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଲଢେଇରେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ହରାଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସରେ ବିଜୟୀ କରିଛି । ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସର୍ବଦା ଜାରି ରହିବ ଏହା ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ବାସ ।— Manmohan Samal (@SamalManmohan7) March 16, 2026
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ… pic.twitter.com/EVZe7x8zxI
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 4ର୍ଥ ଆସନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୨୩ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଦ୍ବିତୀୟ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ସହାୟତାରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ।
ବିଜୁ ଲିଗାସୀର ବିଜୟ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ-
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଓ ଭାବାବେଗର ବିଜୟ ହୋଇଛି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ୨୦୦୨ ନିର୍ବାଚନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କହିଥିଲି, ହେଲା । ଘୋଡ଼ା ବେପାର ନୁହେଁ, ଭାବାବେଗ ଯୋଗୁଁ ଭୋଟ ଆସିଛି କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ । ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On winning Rajya Sabha election, Independent candidate Dilip Ray says, " first, i want to thank the bjp for coming forward and supporting me in this, especially our great leaders narendra modi, amit shah, chief minister mohan majhi, and the party… pic.twitter.com/aSCyTqLWCt— ANI (@ANI) March 16, 2026
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏକ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନୀୟ ଥିଲେ l ରାଜନୀତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଥିବା ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ l ଦଳ ଭିତରେ ହେଉ କି ବିପକ୍ଷ ଶିବିରରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର ସଂପର୍କ ଓ ମିତ୍ରତା ରହିଆସିଛି । ଯାହା ପରସ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ l
Deeply humbled and grateful.— Dilip ray (@DilipRayOdisha) March 16, 2026
Today’s victory in the Rajya Sabha election from Odisha is not mine alone — it reflects the trust and goodwill shown by Hon’ble Members of the Legislative Assembly across political lines.
I sincerely thank the Hon’ble Members of the Bharatiya Janata…
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଦିଲୀପ ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ସେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ) ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଆସିଛନ୍ତି l
Congratulations to Shri Manmohan Samal Ji and Shri Sujeet Kumar Ji on their election to the Rajya Sabha from Odisha. I wish them both great success in discharging their responsibilities and in their service to the people of our state and the nation.— Dilip ray (@DilipRayOdisha) March 16, 2026
I also express my deepest… pic.twitter.com/EML89ccPfe
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟସଭା ରେଜଲ୍ଟ; ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମନମୋହନ, ସୁଜିତ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ସନ୍ତୃପ୍ତ
