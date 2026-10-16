‘ଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶ ପରି ସ୍ଥିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି’: ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାଜନାଥ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ।
Published : October 16, 2026 at 1:12 PM IST
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଏସଆଇଆର ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜନାଥ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଇତିହାସରେ ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଜ ହିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ‘କାଠ କଣ୍ଢେଇ’ କରି ରଖିଥିଲେ । ଆଜି ସେହି ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
लखनऊ में प्रेस वार्ता।https://t.co/776gWv68ka— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 16, 2026
‘ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ’
କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଦେଶ ଗଠନ କିମ୍ବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ବଦଳରେ ରାଜନୈତିକ ଟକ୍କରକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସମର୍ଥକ ସଙ୍ଗଠନ ଜରିଆରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋହରା କରାଯାଉଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିବା ।
‘ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ସ୍ଥିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା’
ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂହ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତକୁ ବାଂଲାଦେଶ ପରି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ।
ସେ ଆହୁରି ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଲଢେଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଧାରିବା ନେଇ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏସଆଇଏଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ । ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ବସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ।
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତଭେଦ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଅଟେ, ସଂଘର୍ଷ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅରାଜକତା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହିତ ନୁହେଁ ।
କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଉପାଖ୍ୟାନ:
କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଉପାଖ୍ୟାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂହ । ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ରଖିଥିଲା । 1993 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାତାରାତି ବଦଳିଯାଇଥିଲେ 2 ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା ।