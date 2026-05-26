ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, କାଲି ଛାଡିଥିଲେ ବିଜେଡି
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ।
Published : May 26, 2026 at 11:49 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 12:13 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ANI
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ବିଜେଡି ଛାଡିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ତେବେ ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇପାରନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ।
ଗତକାଲି ଦେବାଶିଷ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଏବଂ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ । ବିଜେଡିରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡିଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ @BJP4India ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ @debashish_mla ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ @vijaypalbjp ଜୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ @ArunSinghbjp ଜୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି… pic.twitter.com/LUVuZCY5B1— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) May 26, 2026
ଆଜି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି ଦେବାଶିଷ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, "ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି । ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ଦଳ ଓ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । କଟକ ଓ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦଳରେ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଦଳ ମୋର ସେବା ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।"
ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଦେବାଶିଷ ୩ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଥରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ଦୁଇ ଥର କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ସେ ବିଧାନସଭା ଆସିଛନ୍ତି । ୨୦୦୦ରୁ ୨୦୦୪ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ୨୦୦୯ରୁ ୨୦୧୯ ରେ ଦୁଇଥର ବାରବାଟୀର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୦୨୪ ରେ ଦଳ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିବା ଦେବାଶିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ।
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳର ସଭାପତି ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ । ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପଦକୁ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ୱାର୍କଫ ବିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଦେବାଶିଷ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଦେବାଶିଷ ଦଳ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ । ଦେବାଶିଷ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଟକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ପାରାଦୀପ ରାଜନୀତିରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଗତବର୍ଷ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲର ଉପସଭାପତି ପଦ ଛାଡିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିବା ସହ ଦଳର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ।
