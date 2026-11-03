ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେପି
ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ୟା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକା କେମିତି ଫେରିବ ? ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ? ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ/ସଞ୍ଜବ ରାୟ
Published : November 3, 2026 at 10:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପରେ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ । ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିଫଳ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ । ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ଆଉ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ବଦଳରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନମିଳିଲେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୁଣି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ । ତେଣୁ କେବଳ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନୁହେଁ, ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଘେରିଛି ଦଳ ।
ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଭୟଙ୍କର । ଘରଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଚାଷଜମି, ସବୁଠି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚିହ୍ନ । ହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । କଂଗ୍ରେସର ସିଧା ଅଭିଯୋଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ । କୋଲକାତାଠୁ ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସହରର ବିକାଶରେ ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି । ହେଲେ ଆଜି ସେହି ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପରେ ଅସହାୟ । ସରକାର କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ରହୁନାହିଁ । ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ।
ସେହିପରି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତଳସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ । ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଚାଷୀ ଓ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ଖରଖରି ଓ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଘର କାନ୍ଥରେ ୪ରୁ ୫ ଫୁଟ ପାଣିର ଦାଗ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ । ହେଲେ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧିକ । ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ଆଖି ଆଗରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ, ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ବାଲି ।"
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଫସଲର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଆଧାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ।
ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନସରେ । ଏହା ସହ ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି’ ଦାବିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବନ୍ୟା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଓ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଥିବା କହିଛି ଦଳ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜଣେ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ନଥିବା କିମ୍ବା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ନଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ।
ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ଅଯଥା ଅଭିଯୋଗ କରିବା । ଅଭିଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ସରକାର ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ । କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ । ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉନ୍ନତ କରିଛୁ । ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହ କରିପାରିବା ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରୁ ହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ମିଳିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜନଗର, ସୋରଡ଼ା ଏବଂ ଧନେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ ୮୦% ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଜଳପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲା। ତାହା ପୁଣି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ନଦେଇ! ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା। କେବେ ଦେଖିନଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଦୁଃଖର କଥା, ସେହି ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ବିପୁଳ କ୍ଷତି ଘଟାଇଲା। ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟମଧରଣର ଜଳଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଶହ ଶହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (MIP), ଡାଇଭର୍ସନ୍ ୱିୟର୍ ଏବଂ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଗଲା ନାହିଁ? ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଏହା ତ’ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଏପରି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏହି ମାନବକୃତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଜବାବ ବିଜେପି ସରକାର ଦେବ କି? #CycloneArnab #Ganjam #Odisha— Sujata Rout Karthikeyan (@SujataRoutK) November 2, 2026
କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ମିଳିବ: ମନମୋହନ
"ଓଡିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ସର୍ବଦା ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡିଶା ଆସି ୨ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ୧୯୯୯ ମସିହା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ପାଖେ ମଧ୍ଯ ପଇସା ନଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ ୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବସ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଓଡିଶା ସହାୟତା ପାଇଁ ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ସେପଟେ ବିଜେଡିକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଦଳ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିମ୍ବା ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା । ଆଜି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି, ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ମିମିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫଟୋ ପ୍ରଚାର କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜନଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବି ଅତୀତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିନଥିଲୁ, ବରଂ ସରକାର ଯେପରି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ।
ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ଫେରିବ? ଫସଲ ହରାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ? ଆଉ ଦାଦନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ କି ସରକାର? କାରଣ ବନ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୁଣି ତିଆରି ଅହୋଇପାରିବ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ପୁଣି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ହେଲେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମର ଯୁବକ ପୁଣି ଦାଦନ ମୁହାଁ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ହେବ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ସାଜିବ । ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- PSOଙ୍କ ପିଠିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଘଟଣା; ସରକାରଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ମାନସିକତା କହିଲା ବିଜେଡି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ କହିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର