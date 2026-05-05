କେରଳ ପାଇଁ ଖୁସି ମାନଇଲା ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ
କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲା କେରଳମରେ, ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବାଜା ବାଣ ସହିତ ନାଚିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 5, 2026 at 9:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ । କେରଳମରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ପାଇଁ ଖୁସି ମାନଇଲା ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ । କେରଳମରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ । 5 ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ବଜାୟ ରହିଛି । ବାମ ଦଳର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଶେଷ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା କେରଳମରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଜିମାତ କରିଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କେରଳମରୁ ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଡ଼ାଯାଇଛି । ବାଜା ବାଣ, ମିଠା, ଦହିବରା ଖାଇ ନାଚ ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନାଚି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଲିଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂ, ଫ୍ଲେକ୍ସ ଧରି ଖୁସି ମାନଇଥିଲେ ।ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଖୁଆଇ ନାଚି ନାଚି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଲିଥିଲେ । ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ କେରଳମରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଜିମାତ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ଶଶୀ ଥରୁର, କେସି ଭେଣୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ଭଳି ହେଭିଓ୍ୱେଟ୍ ନେତା କେରଳମରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।
୨୦୨୬ରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେକୁ ଧୂଳି ଚଟେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲ୍ମ ତାରକା ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର (ଥାଲାପଥି ବିଜୟ)ଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ବାଜିମାତ କରି ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Kerala Election Result: କେରଳମ୍ରେ UDFର ବୃହତ ବିଜୟ, କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର