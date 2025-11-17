କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ; କାହିଁକି ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଜୟ ? ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ ।
Published : November 17, 2025 at 8:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡାରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ ।
ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏ କଥାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ।
ଆଜି(ସୋମବାର) କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଏ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବୁ। ଡ଼ିଆଇଜି ହିମାଂଶୁଲାଲ ଆଉ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଠାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଗଲା ? ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଧିକ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଜିତିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ।’
ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି ଜୟ
ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜୟ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜୟ ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ମାନର ସହ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି। କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଆମେ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳାଫଳ ଏମିତି ନୁହେଁ । ଦଳ ଭିତର ବିଭିଷଣକୁ ଖୋଜୁଛୁ । ଯିଏ ବି ହେଇଥିବ ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।’
ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
ନୂଆପଡାରେ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଆସିଥିବା ବିଜେଡିକୁ ନୂଆପଡାବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ହେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି ଜିତିଲେ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ଭୋଟ ପଡିଛି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେବଳ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ । ପଇସାର ସୁନାମି ହେଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନେଇ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ’ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ୮୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୮୬୯ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ୪୦ ହଜାର ୧୨୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ୩୮ ହଜାର ୪୦୮ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ସମୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପୋଲିସ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।
