ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ; ରାହୁଲଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ
ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଅରାଜକତା ହଟାଓକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 2, 2026 at 6:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଗ୍ରଗତିକୁ କିଛି ଶକ୍ତି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଶ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ସାଜିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି କହି କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ।
ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍
ଭାରତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଶର ଏହି ପ୍ରଗତି ଓ ଜାତୀୟ ଗୌରବକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଜନମତକୁ ନେଇ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସୁଧାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ୧୯୯୫ ପରଠାରୁ ଗୁଜରାଟରେ ଏବଂ ୧୯୯୦ ପରଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୧୨୦ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ରହିଛି। ଏହାସହ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ୨୩୦ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ୧୦ଟି ଆସନ ଜିତିବା ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୦୦ ଆସନରୁ ୨୭୨ଟି ଆସନ ଜିତିବା ଆଶା କିପରି କରୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ BLA କଣ କରୁଥିଲେ ?
ଏସ୍ଆଇଆର୍ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ BLO ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ BLA ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ BLO ଏବଂ ୨୨ ଲକ୍ଷ BLA ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତେବେ କଂଗ୍ରେସର BLAମାନେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଶାରେ ଥିଲେ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ। ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଲିକାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଥିଲେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କେରଳରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲା ନିଜେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା କହିଥିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର।
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଭ୍ରମିତ ଓ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ । ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଭ୍ରମିତ ଓ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ଅଧକ୍ଷ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ନାହିଁ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ କହିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ଅସ୍ଥିର ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତ ବହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଭାରତ ଗରିବରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଛିl l ଏବେ ୬ ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ର ଗରିବ ରହିଛି l ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସରକାର କରିନାହିଁ l ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମା ନିଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସନ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ l ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିନା ଏମାନେ କିଛି ନୁହଁନ୍ତି l
ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ବରବାଦି ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୁବ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିବ ।'
'ଯିଏ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିବ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବୁ'
ବିଜେଡି ସହିତ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶାରେ କୁସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୋସ୍ତି-ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ ବିଜେଡିର ନାଁ ନ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଯିଏ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିବ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବୁ। ବିଧାନସଭା ହେଉ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ.. ସବୁଠି ଜବାବ ଦେଉଛୁ।'
ସୁଧାଂଶୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।' ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୁଧାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଟାକ କରିବେ, ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ l'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲଢ଼େଇ; ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ବିଜେପି କହିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MLC ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ PM ମୋଦିଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ‘ମୋଦି କହିଁ ନହିଁ ଯାଏଗା’ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କଲା ବିଜେପି