ETV Bharat / politics

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା

ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ କିଣୁନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଦ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Congress state wide march starting September 15
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । କୃଷକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର ୧୫ ଯାଏ ଚାଲିବ ।

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)



ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ କିଣୁନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଦ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର କଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣୁନାହିଁ, ତେବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ଲାଭ କାହାକୁ? ଆଉ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେପିର ଏକାଧିକ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ । ଏ ନେଇ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପଦଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରତିବାଦ ଡାକରା ଦେବ । ଧାନ କିଣାଠାରୁ ଏମଏସପି, ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଧାନ କ୍ରୟ, ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରକୁ ଜବାବ ମାଗିବ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଫସିଆଇ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବର ଫଳ କ’ଣ ଚାଷୀ ଭୋଗିବେ ? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ପାଇଁ କିଏ ନେବ ଦାୟିତ୍ୱ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ।


ଧାନ କିଣିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଲିଂ ହୋଇ ଚାଉଳ ହେବା, ସେହି ଚାଉଳ ଗୋଦାମରୁ ବାହାରି FCIକୁ ଯିବା.. ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ର କାରଣ ହୋଇଛି । ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ FCIର ଧୀମା ଚାଉଳ ଉଠାଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର । ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, FCI ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ଉଠାଉ ନାହିଁ ଯାହା ଆଗାମୀ ଧାନ କିଣାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧାନ କିଣୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଏହି ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ କାହିଁକି? ଧାନ କିଣୁଛି ରାଜ୍ୟ, ଧାନକୁ ମିଲିଂ କରି CMR ଚାଉଳ ତିଆରି ହେଉଛି, ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ FCIକୁ ଯିବା କଥା। ଏହି ଚେନର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ଧୀମା ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।


ଓଡିଶା ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ 2025-26 ଅନୁଯାୟୀ, 2024-25ରେ ରାଜ୍ୟ 92.6 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ 19.73 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ 78 ପ୍ରତିଶତ । 2024-25ର ସଂଗ୍ରହରୁ ପ୍ରାୟ 63.37 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ଆକଳନ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ରାଜ୍ୟର NFSA, ଜନମଙ୍ଗଳ ସ୍କିମ ଆଦି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 28 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ FCI ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। FCI ଚାଉଳ ଉଠାଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପରିବହନ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ; ଏହା ଓଡିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଗଣିତର ଅଂଶ।


ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିବା ସହ ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି।

ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେବଳ FCI ଚାଉଳ ଉଠାଣରେ ସୀମିତ ରଖିନାହିଁ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା, ସାର ଅଭାବ ଓ କଳାବଜାରୀ, ମିଲରଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଘୋଷଣା କରିଛି।କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ କିଷାନ ସେଲ୍ ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ଦଳ କହିଛି।

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ,ଗତବର୍ଷ ଧାନ ରଖିବାକୁ ଜାଗାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଅନେକ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସମସ୍ତ ମିଲ୍ ମିଶି କେତେ ଧାନ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା କେତେ ଅଛି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ ଜଣ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଓ ୫ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର କାହିଁକି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ?

ସେପଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏଥର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୯ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥର ପ୍ରାୟ ୨୧ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨୪,୪୦୦ ଟନ୍ ସାର ଷ୍ଟକ ଥିବା ଏବଂ ଅବହେଳା କଲେ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଲମ୍ବନ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ରଦ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସରକାରର ଯୁକ୍ତି ,ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ,ସଂଗ୍ରହ ଓ ସାର ତିନୋଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସରକାର ସକ୍ରିୟ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ; 34 ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଢା ହେଲା ପିଏସି କମିଟି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ GDP ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; 7.8 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଖେଳ ?

TAGGED:

କଂଗ୍ରେସ ପଦଯାତ୍ରା
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା
FARMER ISSUES
ODISHA CONGRSESS
CONGRESS STATE WIDE MARCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.