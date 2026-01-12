MGNREGA ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ; କଂଗ୍ରେସର ଉପବାସ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ
ମନରେଗା ଯୋଜନାରୁ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ସାର ଦେଶରେ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Published : January 12, 2026 at 8:04 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବାଲେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଅସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ । ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲା କଂଗ୍ରେସ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ । ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟାଇ ଦେବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ବରକୁ ଶାଣିତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ଉପବାସ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ବା ମହାତ୍ମା ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଦେବାର ବିଧାନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ସେ ଯୋଜନା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ୬୦/୪୦ ହାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବେ । ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସେଥିରେ ବହୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାମ ଦେବା ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଡିପାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଇଛି । ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା ନାଁ ବଦଳାଇ କଂଗ୍ରେସର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ ।
"ମନରେଗାରେ ଉପା ସରକାର ସମୟରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିଲା, ବିଜେପି ସମୟରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ ଭଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୋକା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର ଦେଶରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ କରୁଛୁ । ମନରେଗାରେ କାମ ଦେବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ୍ୟ,ଯେଉଁଠାରେ କାମ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ସେଠାରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାକଥା,କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ଠିକ ଭାବରେ କାଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି । ମନରେଗାର ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି । ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାଇ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଏହା ବହନ କରିପାରିବ କି ?" ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (MGNREGA)କୁ VB-G Ram G ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହୀନ ପ୍ରୟାସ । MGNREGAର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଅପମାନ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୂପ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ,ଦୁର୍ବଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତତା ଆଇନ (ମନରେଗା) ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଯାହା ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ୧୦୦ ଦିନର ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରତି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦୦ ଦିନର ଅଣକୁଶଳୀ ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ଜବ କାର୍ଡ-ପଞ୍ଜିକୃତ ପରିବାରକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମଜୁରୀ ଲାଭର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଦୈନିକ ୩୭୦ ଟଙ୍କା 2025-26 ରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ଅଡିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସର ଉପବାସ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ-
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ବିଜେପି । ନାଥୁରାମ୍ ଗୋଡସେଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା MGNREGA ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ ଉପବାସ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ସିନେମା ଛକ ସହିଦ ପାର୍କ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଏମିତି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟଶିଵ ଦାସ ଏନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନରେଗାକୁ ବଦଳ କରି ଭିଭିଜି ରାମଜି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଦିନିକିଆ ଉପବାସ ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ । ପ୍ରତିବାଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମନରେଗା ଗୋଟେ ଆଇନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିବିଜି ରାମଜି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା । ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରି ପାରୁଥିଲେ। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ନିଜ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ଭିଭିଜି ରାମଜୀରେ ଏ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ ଏ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ନାଥୁରାମ । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନାଥୁରାମ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୂପ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଏଭଳି ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଉପବାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛୁ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବାଲେଶ୍ୱର