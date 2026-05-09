ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ଏବେ ଅଶାନ୍ତ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବଢିଛି କହି କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେଲ ମାରିଛି କହିଲେ ବିରୋଧୀ । ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର 40 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 9, 2026 at 9:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟୁରୋ ୨୦୨୪ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭାବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 7- 8 ଜଣ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ମଦ୍ୟପାନ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୭-୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲିଅନ୍ତା ଏବଂ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଜନତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ । ପୋଲିସ ଆଜି ଡରିକି ଲୁଚିଯାଇଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାକୁ ଦେଖୁଛି । ଏହାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ନାହିଁ । ପୋଲିସ କେବଳ ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡି ଯାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ରଜନୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ବର୍ଷର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୦୦ ଗୁଣା ଅପରଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।୨୦୨୪ ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ୧୬୧.୬ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପହରଣ ଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ବିହାରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ୮୩ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ । ୨୦୨୪ ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୭୫ ହଜାର ୪୦୩ଟି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଆମେ ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛୁ । ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ୬୮୧୪ ଟି ଅପହରଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଜନୀ ମହାନ୍ତି ।
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତତକ୍ଷଣାତ ନିଆଯାଉଛି । ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଉଠି ବି ଅପରାଧ ହଉଛି, ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଅପରାଧ ହଉ କି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ, ତାକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବା, ଅପରାଧୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା, ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା, ଅପାରଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ କରୁଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ ରେକର୍ଡ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି । ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ବଢିଛି l ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏହି ହାର 5ରୁ 7 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଆଜିକା ଦିନରେ ଏହି ହାର ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକା ହେଇଛି । ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରାପୁରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ l
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେହି ଘଟଣାଗୁଡିକର ଟିକିନିଖି ଅପଡେଟ ନେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା କିପରି ନ ଘଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଅପରାଧ ଘଟଉଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେସାଦାର ଅପାରଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସମୟିକ ଅପାରଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋଠର ରହିବ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର