ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ; 34 ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଢା ହେଲା ପିଏସି କମିଟି
ଏଗଜ୍ୟୁକ୍ୟୁଟିଭି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ୬୮ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ନୂଆ ଟିମରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 6, 2026 at 3:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ୩୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବା PAC । ଏଥିରେ ୨୯ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ୫ ଜଣ ଏକ୍ସ ଅଫିସି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କଂଗ୍ରେସର ରଣନୈତିକ ସଜବାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି AICC ଇନଚାର୍ଜ ଲାଲଜି ଭାଇ ଦେଶାଇ । ଦେଶାଇଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଦଳର ବରିଷ୍ଠତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମାପଦଣ୍ଡ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ତାଲିକାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଏଗଜ୍ୟୁକ୍ୟୁଟିଭି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ୬୮ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।
PAC କମିିଟି ସହିତ ଶନିବାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । PACର ୩୪ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ପିସିସି କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି-
- ଏଗଜ୍ୟୁକ୍ୟୁଟିଭି ସଦସ୍ୟ - ୬୮
- ଉପସଭାପତି-୧୫
- ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ- ୭୧
- ସମ୍ପାଦକ-୪୩
- କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ-୧
- ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି-୧୫
୨୦୨୫ରେ ପିସିସି ସଭାପତି ବାବେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ୭ ଉପସଭାପତି, ୧୦ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ୧୨ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ୩୦ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ୭ ଉପସଭାପତିରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଟିମର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୧୦ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକରୁ ଏବେ ୭୧ ଜଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୧୨ ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ବଦଳରେ ଏବେ ୪୩ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଏତେ ବଡ ଟମ ଗଠନ କରି କଂଗ୍ରେସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହି ନୂଆ ଟିମରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯାହା ବି ହେଉ, ପୁରୁଣା କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଟିମକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ତେବେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ GDP ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; 7.8 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଖେଳ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା'