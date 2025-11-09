ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଭୋଟ ଚୋରି ଲୁଚାଉଛି SIR
ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡରେ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । 'ପ୍ରତି 8ଟି ଭୋଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୋରି '।
Published : November 9, 2025 at 3:37 PM IST
ପଞ୍ଚମାର୍ହି(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ପୁଣି 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ । ତେବେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଟେନସିଭ ରିଭିଜନ (SIR) ଏହାକୁ ଘୋଡାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଭଳି ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନର୍ମଦାପୁରମର ପଚମାର୍ହି ଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି । ପ୍ରତି 8ଟି ଭୋଟରେ ଗୋଟିଏ ହେରଫେର ହେଉଛି । ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ଘୋଡାଇବା ଦିଗରେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଟେନସିଭ ରିଭିଜନ (SIR) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"
'ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ଲୁଚାଉଛି SIR':
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଦେଶରେ ବଡ ଧରଣର ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ହରିୟାଣା ପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ହରିୟାଣା ଉପର ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି । ପ୍ରତି 8ଟି ଭୋଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୋରି ହୋଇଛି । ମୁଁ ତାହା ଦେଖିବା ପରେ, ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ବିଜେପି ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।"
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି SIR ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଘୋଡାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଲାଇବା ବିଷୟରେ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆମ୍ୱେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି । (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ) ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ,(କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ) ଅମିତ ଶାହ, (ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ) ଜ୍ଞାନେଶଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଏଭଳି ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଶକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି । ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଭାରତମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ।"
ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ:
ଏହାପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର (ନଭେମ୍ବର 5) ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 2024 ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୋଟ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ," ଏକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ।"
