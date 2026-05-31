ପିପିଲିରେ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ; ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଘରବାହୁଡ଼ାରେ ଉତ୍ସାହିତ କର୍ମୀ
ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବିଜେଡି ଛାଡି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 31, 2026 at 8:30 PM IST
ନିମାପଡା: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘର ବାହୁଡ଼ିଲେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂଗ୍ରେସର ଜଣାଶୁଣା ରାଜନେତା ସ୍ବର୍ଗତଃ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟ ଓରଫ ରାଜା । ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ରାଜା । ଆଜି ପୁଣି ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଘର ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି l ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସରେ ନୂଆ ଜୋସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିପିଲି ରାଜନୀତିରେ ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାରର ପ୍ରଭାବ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ପୁନର୍ବାର କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ଘଟଣା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଗଦାନ କେବଳ ପିପିଲି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ଆଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର, ପିସିସି ସହ ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି ପିପିଲିରେ ବିଜେପିକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ପିପିଲିରେ ପ୍ରିୟବତଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଅହିଂସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପିପିଲିର ବିକାଶ ବେଆଇନ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ଅଟକି ରହିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କହି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପିପିଲିରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପିପିଲିରେ ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ଵପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବି ବୋଲି ପ୍ରୀୟବତ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପିପିଲି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଠାରେ ଥିବା 'ଆଇଲଭୟୁ ସେଲଫି ଫଏଣ୍ଟ'ଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଇନ୍ଦିରା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ପିପିଲିରେ ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ସରକାରଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚେତାବନୀ; 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦଘାଟନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା