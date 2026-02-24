ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଟିପ୍ପଣୀ, 2 ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା
ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତଲା ।
ବାଲେଶ୍ୱର: ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି ବିଜେପି । ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ନେଇ ମାମଲା:
"ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ସଂସଦ ଗୃହରେ ଦେବା ଶିଖିନାହିଁ ବିଜେପି" ବୋଲି କହି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ । ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଏପଷ୍ଟିନ ଫାଇଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ।
2 ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା:
ଏତଲା ପ୍ରଦାନ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ FIR ଦାଖଲ କରାଗଲା । ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜ୍ଜୁ ଏବଂ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଓ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଉ ।"
