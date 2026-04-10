କଣ୍ଟାମାଳରେ କଂଗ୍ରେସର ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ, ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା

କଂଗ୍ରେସର 10ଜଣିଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ କଣ୍ଟାମାଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖଣିଖନନ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

Congress fact finding team reached rayagada kantamal rayagada discussed local issues
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 8:26 PM IST

ରାୟଗଡ଼ା: ସିଜିମାଳି ଖଣିଖନନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢିଛି । ରାୟଗଡା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି । ପ୍ରସ୍ଥାବିତ ଖଣି ଖନନକୁ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।


କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲକା, ସିଏଲପି ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଆପ୍ପୁଲୁ ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରାକା, ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ପତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10ଜଣିଆ ଦଳ କଣ୍ଟାମାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖଣିଖନନ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ସହ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମସଭା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦଳ ଆଜି ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାମାଳ ଓ ସାଗବାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ଏକ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲକା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ । ହଠାତ୍ ରାତି 3ଟାରେ ପୋଲିସ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଝଗଡ଼ା ବଢିବା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ରାତି 3ଟାରେ ପୋଲିସ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ । ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମସଭାର ଆୟୋଜନ ସହିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । "

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଆମ ନେତା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସିଜିମାଳି ବିବାଦ: କଣ୍ଟାମାଳରେ ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌, ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବ କଂଗ୍ରେସ

ସିଜିମାଳି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ? ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ

ସିଜିମାଳିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା: ଲୋକଙ୍କ ପଥର ମାଡ଼ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା

