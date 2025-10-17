'ଘାସିରାମ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିକାପଡିବେ, ନୂଆପଡାରେ ମୋର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ'
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ।
Published : October 17, 2025 at 2:41 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 4:03 PM IST
ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ତିନି ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆପଡାରେ ବିଜୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ସମାବେଶ କରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ନା ନାହିଁ ସେନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆପଡା ପ୍ରତିନିଧି ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରସ୍ତକରି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପଡିବ କି?
ଉତ୍ତର: ଘାସିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଏକମାତ୍ର ଲିଡର । ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର, ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା, ଦାଦାନ ଶ୍ରମିକ ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ମୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ ମୋର ସହଯୋଗରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପାଖରେ ଫିକାପଡିବ।"
ପ୍ରଶ୍ନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶାଳ ଜନ ସମାବେଶରେ କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 31 ଶହ ଟଙ୍କା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ତର: ଘାସିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଖାଲି ବାହାସପୋଟ । ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଠକିଲେ 50ହଜାର ଦେବାକୁ କହି 5 ହଜାର ଦେଇଛନ୍ତି । ନାରି ନିର୍ଯାତନାରେ ସୀମା ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ୟୁରିଆ ସାର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ । "
ପ୍ରଶ୍ନ: ଘାସିରାମ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ନାହିଁ ?
ଉତ୍ତର: ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା । ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲି। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଗରିବ । ମୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛି । ଫିଲ୍ଡିରେ କାମ କରୁଛି । ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ କୌଣସି ଠାରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ଲଢେଇ କରି କରି ମୁଁ ଗରିବ। "
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ବିଜେପି ଜୟ ଢୋଲକିଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡି଼ବକି ?
ଉତ୍ତର: ଘାସିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସେ ନେତା ନୁହେଁ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଆମଦାନୀ ନେତ୍ରୀ ନୂଆପଡାରେ ବାହାର ନେତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଇଟା ନୂଆପଡା ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ରହିଛି। ବିଜେଡିର ବହୁ ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି । "
ପ୍ରଶ୍ନ:ବିଜେପି ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇବେ ?
ଉତ୍ତର: "ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କୌଣସି ନେତା ଏକାଠି ହେବେ ନାହିଁ କିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ଆଉକିଏ ଉତ୍ତରରକୁ ଯିବ । "
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଜେଡି ମହିଳା ନେତ୍ରୀସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ?
ଉତ୍ତର: "ଭୋଟର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ , ସେ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।"
ପ୍ରଶ୍ନ: ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଓ ବିଜେପି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ବିକାଶ କଥାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ?
ଉତ୍ତର: "ଘାସିରାମର ବିଚାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର ସୁଦ୍ଧାର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଜଳ ସେଚନ ସମସ୍ୟା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର, ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । "
ପ୍ରଶ୍ନ: ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କେବେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: "ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି । ହାଜର ହଜାର ଲୋକେ ସାମିଲ ହେବେ । "
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଜୟୀ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ?
ଉତ୍ତର: "ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମିଶନ ନୂଆପଡା, 52 ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ
ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟଙ୍କୁ ବିପୁଳମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା