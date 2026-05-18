ETV Bharat / politics

ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି ନେତା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ: ବିଜେଡି

ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

confrontation-between-bjp-leader-senior-government-official
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି ନେତା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ: ବିଜେଡି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟାଙ୍ଗିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି ନେତା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ସରକାରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହି ହିଂସା ଘଟାଇବାକୁ ବିଜେପି ନେତା ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଟାଙ୍ଗିରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟାଇବାକୁ ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଦଳ । ବିଜେପି ସରକାର କଣ ପାଇଁ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ।

ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ସରକାର ଚୁପ ରହିବାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ।

ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଏବିଡିଓଙ୍କୁ ଦୃର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ । ଅରିନ୍ଦମ କେବଳ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ସବୁ ସୀମା ଟପିଯାଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଦୃର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆଠଗଡ଼ର ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମାଳିକାରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଅଛି “ମୁର୍ଖ ବସିବେ ମଞ୍ଚରେ, ପଣ୍ଡିତ ମାରିବେ ତାଳି” । ବିଜେପି ସରକାରରେ ସେହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଠି ମୁର୍ଖ ମାନେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।"



ଇପ୍ସିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାହା ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଏସରକାର ସମୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ସବୁ ସୀମା ଟପି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି ? ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ହିଂସା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନଥିଲେ ତ ? ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ କାହିଁକି ଜେଲ ଯିବେନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।



ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାରରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେବା ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ହିଂସା ଘଟାଇବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଏପରି ଘଟଣାରେ ସରକାର ଚୁପ ରହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରେ ଅରିନ୍ଦମ ଏବିଡିଓଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ମହିଳା ଜିପିଓଙ୍କ ସହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଚସା କଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ବିଜେପି ସର୍ବଦା ନାରୀ ବନ୍ଦନାର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ନାରୀ ଦହନ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଯାଇଛି ।



ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ? ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ସତ୍ସାହାସ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ହିଂସା ଘଟୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ । ବିଜେଡି ଆଶା କରୁଛି ନୀତିନ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ । ଶାନ୍ତିପି୍ରୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ABDOଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଠପ୍‌ ପଡିଲା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ନେତା ବିବାଦ
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର
BJP LEADER GOVERNMENT OFFICIAL
ACTOR ARINDAM ROY
BJD ON TANGI CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.