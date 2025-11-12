ଆସନ୍ତା 18ରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ସମ୍ମିଳନୀ; ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାସ୍କର ଆସନ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ।
Published : November 12, 2025 at 4:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀ । ଲୋକସେବା କନଭେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ବ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ସିଂଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ - ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ଏସପିଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ତ୍ଵରାନିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପି ସମ୍ମିଳନୀ । ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାସ୍କର ଆସନ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ଏହା ସହ ନୂଆ ଟାସ୍କ ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନୂଆ ଯୋଜନା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଓ ସମାଧାନ, ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସମେତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା, ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଓ ନିଶା କାରବାରର ମୁକାବିଲା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୮ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବେ । ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ସେହିପରି ମୋହନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ନିତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ । ସେହିପରି ୧୯ ତାରିଖରେ ଏସପିଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ, ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି, ନିଶା କାରବାର ମୁକାବିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ମାନେ ଗ୍ରୁଫ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ । ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ମାନେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରିବେ ।
