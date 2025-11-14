Bihar Election Results 2025

ନୂଆପଡାରେ ବଡ ବିଜୟ; ବିକାଶ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ନନ୍ଦିଘୋଷ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି

ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୟୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ।

Nuapada Bypoll 2025
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି (Odisha BJP 'X' handle Screen Grab)
Published : November 14, 2025 at 11:04 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ଆଜି ଆମେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ । ଦେବ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏ ବିଜୟ । ବିହାର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣି," ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୟଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଜନତା ରାଜନୈତିକ ମୋଡ ବଦଳାଇବାରେ ବଡ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ ନେବ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢିବାରେ ନିଜର ଭାଗୀଦାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ୧୬ମାସ ଧରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆହ୍ବାନ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ।




ଆମ ସରକାରରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ, ଭତ୍ତା ୩୫୦୦ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ମେକ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ । ସୁଦୂର ସାଢେ଼ ପାଞ୍ଚ ଶହ ଦୂରରେ ରହିବି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ବିକାଶ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିକାଶର ନନ୍ଦିଘୋଷ । ବିଜୟର ଦୁଇଟି କାରଣ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଏଜେଣ୍ଡା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ୨୧ଟି ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଡା ହିଁ ବିଜୟ ଦେଇଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ନୂଆପଡ଼ା ବାସୀ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ । ବିଜେଡିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ବନିଥିଲେ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ । ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଦ୍ଦା କିଛି ନଥିଲା । କଣ କରି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ପାରୁନଥିଲେ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର । ଯାହାକୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାର ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ । ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିବାର ପ୍ରତି ବିଜେଡି କୁଠାର ଘାତ୍ କଲେ । ବେଇମାନର ଅକ୍ଷା ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବେଇମାନ ଆଜି ତାହା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଦେଖାଇ ଦେଲେ । ଆଜି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କାହା ସହ ବେଇମାନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ।

ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଗଲା ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇବା ସହ ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆ ଯାଇନଥିଲା ସେ ବି ଯାଇ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ । ଆଜି ତାହା ବିଜୟ ହାସଲ କରାଇଛି । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲା ଭଳି ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ନଥିଲି ଏମିତି ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ନୂଆପଡ଼ା । ଗଲା ୨୪ବର୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ କିଛି ହୋଇ ନାହିଁ । ବହୁତ୍ କଠିନ ଥିବା ସତ୍ୱେ ମୁଁ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାରି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରିଲି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ହିଁ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ । ଆମ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଖାଲି ନୁହେଁ ଆମ ଦଳ ସେବା କରିବାର ଦଳ । ବିହାରର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ସହ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଉଛି ।"

ସେହିପରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଦଳ କୌଣସି ସମୟରେ ନୂଆପଡାରେ ଏଭଳି ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନାହାନ୍ତି । ଆମର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଲୋକେ ଅନେକ ଦଳର ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ଲୋକ ପ୍ରାୟତ ସାଉଁଟିଛୁ । ଆମେ ଜିତିବା ହାରିବା ବଡ କଥା ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ବଡ କଥା । ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହୋଇଛି ଆମ ସରକାର । ବିଜେପି ତିନି ନମ୍ୱର୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଅବହେଳା କରି ନାହୁଁ । ଅବହେଳିତ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ।

କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ବାସୀ ଚଳିତ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ମୋଦି ଏବଂ ମୋହନ ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ । ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ । ଆମର ଭୁଲ ଠିକ୍ କଣ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ । ଆମର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ । ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହୋଇଛି ବିଜେପିର । ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ବାସୀଙ୍କ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଜଣାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ତାହା ପାଳନ କରି ଦେଖାଇବୁ । ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଚୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ହେବ ଆମର ଏଇ ଭଳି ବିଜୟ ହେବ । ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିଛି ବିଜେପି । ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜୟ ଝଡ଼: ରେକର୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଜୁନିୟର ଢୋଲକିଆ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

