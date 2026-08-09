Gen-Zଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡେରିରେ ଚେତା ପଶିଲା କହିଲା କଂଗ୍ରେସ
Gen-Zଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯୁବଶକ୍ତି ହିଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ । କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 9, 2026 at 6:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ । ସେମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁନ୍ତି, ପରମ ମିତ୍ର । ଏମିତି କହି Gen Zଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Gen Zଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ବାର୍ତ୍ତା-
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ‘ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି Gen Z ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶର ପରମ ମିତ୍ର । ଏପରିକି ବିକଶିତ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବଶକ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମର ଭାବନା ନେଇ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ Gen Zଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯୁବଶକ୍ତିର ସଚେତନତା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ମୁଖରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
Gen Zଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ Gen Zଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ବାର୍ତ୍ତା ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ-
Gen Zକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କର Gen Zଙ୍କୁ ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ Gen Zଙ୍କୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଭୂମିକା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି । ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି, Gen Zଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଦେବା ଦରକାର ।
"ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ଡେରିରେ ଚେତା ପଶିଛି । Gen Z ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ।
ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ Gen Zଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆଗାମୀ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ନୁହେଁ ତ ? ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ: Gen Z ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ପରମ ମିତ୍ର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର