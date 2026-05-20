ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଫୋକସରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝନ୍ତୁ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 20, 2026 at 9:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମଙ୍ଗଳବାର ଆସ୍କା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ l ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ l ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ l ସେଥିପାଇଁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ l ଏବେ ସାଂସଦ ମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l
ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସହଯୋଗିତାମୂଳକ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝନ୍ତୁ । ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ନିକଟତର ଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି l ସେପଟେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ତର୍ଜମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବିନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ସାଂସଦଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା l ସେସବୁକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଯାଜପୁର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅବଗତ କରାଇଛି | ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମଧାନ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ।"
ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରୁ 20 ଜଣ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଛୁ l ସାଂସଦମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେଠି ଯେକୌଣସି ସାଂସଦଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୈଠକ ହୁଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ l ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ରମେ ସାଂସଦକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସରକାର ହେଇଛି l"
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି l ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହଉଛି କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟ ହଉଛି ଏଠି ବି ଭେଟ ହଉଛି l ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି l ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମାନଂକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ।
