ପଦ ଗାରିମାକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ରଦଳ ନେତା
ଏବିଭିପି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 13, 2026 at 11:01 AM IST
OPPOSITION STUDENT LEADERS ON CM, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏବିଭିପି ଓ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି । ଏବିଭିପି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ପଦ ଗାରିମାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନୱଇ ଏବିଭିପି ରଖିଛି ଜବାବ ।
'ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଏବିଭିପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ': ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି
ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଏବିଭିପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏବିଭିପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛିଯେ, ଏବିଭିପିକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବିଭିପି କହିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ।"
ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବିଭିପିର ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । କଟକ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବିଭିପି ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ତାହା ଅନୁପାଳନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫୋନ କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଏବିଭିପିକୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ ଫିକ୍ସିଂ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଲା । ରାଜ୍ୟର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷମତା ଚୌକିରୁ ଅପସରି ଯାଇ ଏବିଭିପି ସଂଗଠନ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।~ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି
ଏବିଭିପିର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ !
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଏକ ସାମ୍ୱିଧାନିକ ଓ ସମ୍ମାନର ପଦବୀ । କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଗାରିମାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏବିଭିପି ଓ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାରୀ କଳ ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା । ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅସହାୟ । ତେଣୁକରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବିଭିପିର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ । ଏବିଭିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏବିଭିପିକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବଡ ବିଜୟ ହୋଇଛି ।"
ତେବେ ଏବିଭିପିର ନେତା ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜେପିର ଅଂଶ ନୁହେଁ । ତେବେ ବିଜେପି ଓ ଏବିଭିପି ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଜେନ-ଜି, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ମାନେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିସେଜେଡିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବିଜୟ କରାଇଥିଲେ । ବିଜେଡି ଏକ ତରଫା ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବିଭିପି ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବିଭିପି ପାଇଁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଆଗକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏବିଭିପି ଯେଉଁଠି ହାରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଲେ, ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ବଦଳରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା । ଯେଉଁଠି ବିଜେଡି ଜିତିଛି, ଅନେକ କଲେଜରେ ପ୍ରଶାସନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇ ଦେଉନାହିଁ । ଏବିଭିପି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଯାହାର ଉତ୍ତର ଜନତା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ତରବରିଆ ନିର୍ବାଚନ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବିଭିପି କଥାରେ ଚାଲୁଥିଲା । ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଏବିଭିପିକୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏବିଭିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନମାନେ ଯେପରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ୫ ତାରିଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରିଦିଆଗଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଏବିଭିପି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ସେହିଭଳି ପ୍ରାୟ ୨୦୯ଟି କଲେଜରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେଜ ତଥା ୩ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏବିଭିପି 'ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି' ବୋଲି କହିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସ୍ଵାଧୀନତା ନଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବିଭିପି ନିଜକୁ ବିଜେପି ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ୯ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
AISF ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଗଠନର ଚାପରେ ନିର୍ବାଚନୀ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲଂଘନ ନକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ଓ ସଂଗଠନଗତ ଚାପରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ । ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାରି ଦୟା କିମ୍ବା ଚାପରେ ଚାଲେ ନାହିଁ । ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦର ଗରିମା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ନଯାନ୍ତୁ । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବିଭିପିର ଚାପ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦାବି ଆଧାରରେ ନିଆଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତା, ବିବେକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛି ।"
।
ସେପଟେ ଏବିଭିପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏବିଭିପି ନିଜର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି । ଲଗାତାର ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହି ଆସିଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର