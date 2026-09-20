ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କହିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ
ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ବୈଠକ । ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 20, 2026 at 9:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାର ଜୀବନ ରେଖା ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର । ମହାନଦୀ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଅସୁମାରୀ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ତଥ୍ୟ ଓ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାର ଯାଞ୍ଚ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଟିମ୍ ବସୁଛନ୍ତି, ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଖୋଜାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବୈଠକ ହେଲା, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ବସିଲା, ହେଲେ ମହାନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ସମାଧାନ କେବେ ?
ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତିକୁ ନେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ । ଆଶ୍ୱାସନା ନୁହେଁ, ସମାଧାନ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିରୋଧୀ । ବିରୋଧୀଙ୍କ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି ।
ଗତ ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । CWC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା, ବ୍ୟବହାର, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତା ଓ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବଡ଼ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ CWC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଜଳ ବିବାଦରେ ‘ଖୁବଶୀଘ୍ର’ର ଅର୍ଥ କେତେଦିନ ? ମହାନଦୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, କୃଷି, ପାନୀୟଜଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନ ନୁହେଁ, ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଓ ସମୟସୀମା । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବା ସୁଯୋଗରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଫଳ କେବେ ମିଳିବ, CWCର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ,ସେନେଇ ଏବେ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ।
ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କ’ଣ ? କେତେ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ଉପରମୁଣ୍ଡର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ଏବଂ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ କେତେ ପ୍ରବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ।
"ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଳ ମାଳ ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀର ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନାଁରେ ଭାଷଣ, ବିବୃତି ଓ ଖବରକାଗଜରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମାଧାନ କେତେ ଆଗେଇଲା, ତାହା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ ସମାଧାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଆପତ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଏକପାଖିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ।
ଓଡ଼ିଶା କଣ ସାବତ ପୁଅ ? ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଦଳର ସରକାର ଅଛି,ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଠୋସ୍ ସଫଳତା ପାଇଛି, ତାହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଆମେ ଆଲୋଚନାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ; କିନ୍ତୁ ସେହି ସମାଧାନ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ, ଚାଷ, ପାନୀୟଜଳ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହେଁ, ଟ୍ରିପଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯଦି ସତରେ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଠୋସ୍ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଓ ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶ୍ୱାସନ ନୁହେଁ, ଫଳାଫଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
୨୦୧୬ରୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛି,ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷକରି ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାନଦୀର ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୁକ୍ତି,ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଅଂଶ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ତାହାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ଅଧିକାର ରହିଛି ।
ଆଶ୍ୱାସନ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ମହାନଦୀର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । "ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।ଏବେ ସରକାରକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ,ମହାନଦୀ ବିବାଦ ସମାଧାନରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଯଦି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ?
ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି,ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା; ମହାନଦୀ କେବଳ ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି, ଚାଷୀ, ପାନୀୟଜଳ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଆଜି ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ।ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । କେବଳ ବୈଠକ, ବିବୃତି ଓ ଆଶ୍ୱାସନ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିଣାମ । କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ,ତିନି ସ୍ତରରେ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ସମନ୍ୱୟର ସୁଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ଯଦି ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ କେତେଦିନ ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଆଯିବ," ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଏକ ଜୀବନ ରେଖା । ଏହା ଚାଷ, ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟଜଳ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମାଧାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରବାହ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା,ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।
ଏବେ ନଜର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ର CWC ବୈଠକ ଉପରେ । ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ,ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର