ନବୀନଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପରେ ସନାତନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ 'ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ '
'ନିଲମ୍ବନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା । ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବି ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼।
Published : January 16, 2026 at 12:24 PM IST
Sanatan Mahakud Reaction କେନ୍ଦୁଝର: "କେବଳ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହୋଇୟିବ ନାହିଁ । ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏପରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲି । ମାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିନଥିଲି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହିଁ ।" ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ।
ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହେଇନି ବିକାଶ: ସନାତନ
'ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ଟିକସ ଭରି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇନାହିଁ ।' ଏପରି ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେ ଏନେଇ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି '। ସନାତନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି ।"
ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି : ସନାତନ
ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ । ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସୁଥିଲି । ପଦଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସକ୍ରିୟ ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇଛି । ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି । " ମାତ୍ର ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି କିମ୍ବା କୈଫିୟତ ମଗାଯାଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନାତନ।
ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର (ଜାନୁଆରୀ 15) ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ।
କିଛିଦିନ ହେବ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଓ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବୟାନବାଜି ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କି ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ ? :
ବିଧାୟକ ଭାବେ ସନାତନ ମହାକୁଡ ଚମ୍ପୁଆ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସନାତନଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଚମ୍ପୁଆର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚମ୍ପୁଆର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏବେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ସେନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି ।
କିଙ୍ଗ୍ ମେକର:
ଖଣି, ଖାଦାନ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସନାତନ ମହାକୁଡ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ । ସେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରେ ତାହାକୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆସନରୁ ସନାତନ ମହାକୁଡ 2009 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 145 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ 2014 ମସିହାରେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ 2019ରେ ନିର୍ବଚନ ଲଢିନଥିବାବେଳେ 2024ରେ ସେ ବିଜେଡିରୁ ପୁଣି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 2019ରେ ନିର୍ବଚନ ଲଢିନଥିଲେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ । ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରି ସନାତନ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ହୋଇଥିଲେ । ସନାତନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଚମ୍ପୁଆ ଆସନରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବିିତା କରି 26 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତତକାଳୀନ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବଂ ସନାତନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ହୋଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପତନ ସହ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କଲା ବିଜେଡି, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନବୀନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର