ETV Bharat / politics

ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ଦେବାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, କାଉଣ୍ଟର କଲା ବିଜେଡି

CAG ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି । ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେଡି ।

BJP Alleges Govt Land Scam Under BJD Regime
ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ଦେବାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଟାଲା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ଦେବାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଟାଲା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି । ନିକଟରେ CAGଙ୍କ ୬ଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ନମ୍ବର୍ ୫ରେ DMF ଫଣ୍ଡକୁ କିପରି ପାଣି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାହାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେପଟେ ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ।

BJP Alleges Govt Land Scam Under BJD Regime
ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ଦେବାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଟାଲା (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରୀ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ:

ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ," ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି CAG । ରିପୋର୍ଟ ନମ୍ବର୍ ୫ରେ DMF ପାଣ୍ଠିକୁ କେମିତି ପାଣି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ତାହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜମି ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମି କେମିତି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାର ତଥ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି । ୨୦୨୧,୨୨ ଏବଂ ୨୩ ମସିହାରେ କେମିତି ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୧୦ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ ହଜାର ୨୨୧ ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି । "

BJDକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ...

CAG ଯେତେବେଳେ BJDକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିର ରିପୋର୍ଟ୍ ମାଗିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ୭,୧୦୨ ଏକର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ । ଜମିର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଜାଗା ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଯଦି ସେହି କାମରେ ନ ଲାଗେ, ତେବେ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜମି ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇନାହିଁ ।

ଶାମୁକା ବିଚ୍ ପ୍ରୋଜଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୬ ଶହ ୧୫ ଏକର ଜମିରେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ । ୨୦୮୪ ଟି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ୫୭୯୧ ଏକର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚନ୍ଦକା, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ରସୁଲଗଡରେ ୮୪୮ ଏକର ଦିଆଯାଇଛି । ଏମିତି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏବେ CAG ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେବେ । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଲାଭବାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ । BJDକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ପାଣ୍ଠି ଦୁର୍ନୀତି:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"DMF ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଯାଇଛି । CAG ଅଡିଟ୍‌ କରିବାର ନଥିବା ଜାଣି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବେପରୁଆ ଭାବେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି । ଜମି ଘୋଟାଲା, ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ, ଖେଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ହାଇ ମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁଥିରେ ଘୋଟାଲା କରିଛି BJD । ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର । ଯେଉଁମାନେ ଖଣି ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ ୯୭୬ ଗାଁରେ କେମିତି ୧ ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା । ୫୮୪ ଗାଁ ମାଇନିଂ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି । 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 668 ଏକର ଜାଗା 598 କୋଟିର ଜମି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ । 2015ରେ CAG ଙ୍କ ତାଗିଦ୍ କରିବା ପରେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ।"

ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର:

2024 ମସିହାରେ ବି ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ କୋଟି କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଜମି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର । ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ହେବନି । ସେ ଭିତରୁ 180 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଯାଏଁ କିଛି ହୋଇନି । ନିୟମ ଅଛି ଯଦି ଜଣେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନେଇଥିବା ଜମିର ବ୍ୟବହାର ନ କରେ, ତେବେ ତାହା ଫେରସ୍ତ ଅଣାଯିବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମର

ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି: ଲେଖାଶ୍ରୀ

ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି । ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା କହିଛି ଦଳ । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡ. ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନ କାଳରେ ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରୁ ୨୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉକ୍ତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା । ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି । ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ବାବଦରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"

ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ବିଜେପି:

"ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ୨୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ସିଏଜି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେବେ ୨୬,୦୦୦ କୋଟି ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି ହେଲା ? ୨୬,୦୦୦ କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ବିଜେପି ମନ ଗଢ଼ା କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରେ ୨୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା" ବୋଲି ଲେଖାଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏମଏମଡିଆର୍ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ: 'ସମୟ ତାରିଖ କୁହ ଆମେ ଖୋଲା ବିତର୍କ କରିବୁ'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJD BJP
CAG REPORT
ସରକାରୀ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି
ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ପାଣ୍ଠି ଦୁର୍ନୀତି
GOVT LAND SCAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.