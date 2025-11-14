ଉପନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ 2025: ଜୁବଲି ହିଲ୍ସରେ କଂଗ୍ରେସ, ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ
ଆସିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ । ଓଡ଼ିଶା, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବଡଗ୍ରାମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ରାଜସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
Published : November 14, 2025 at 8:10 PM IST
By Election Result 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରିଛି ଭୋଟ ଗଣତି ଆସିଛି ରେଜଲ୍ଟ । 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 8ଟି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବଡଗ୍ରାମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ରାଜସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।
VIDEO | Hyderabad: Congress candidate from Jubilee Hills constituency, Naveen Yadav (@PingNaveenYadav), says, “I am thankful to people who believed in me and made me win by such a big majority.”#JubleeHills— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/VjCyTgS9sg
ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ନୀରର ବଡଗାମ ଓ ନଗରୋଟାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପିଡିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୟୈଦ ମୁନ୍ତାଜିର ମେହଦୀ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିବ୍ୟାନୀ ରାଣା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଯାଦବ । ଝାଡଖଣ୍ଡର ଘାଟଶିଲାରୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୋମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମୋଦ ଜୈନ ଭାୟା, ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନରୁ ଆପ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରମିତ ସିଂହ ସନ୍ଧୁ, ମିଜୋରାମ ଡମ୍ପାରୁ ମିଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ (MNF) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର ଲାଲଥଙ୍ଗଲିଆନା ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | Newly-elected BJP MLA from Nagrota, Devyani Rana says, " i am fortunate that the manner in which nagrota blessed rana sahib (her father, late mla devender singh rana), they did their duty of being a family today too and blessed me. i will be thankful to them...when bjp… https://t.co/9rT15GOlVC pic.twitter.com/sQmqebcDrS— ANI (@ANI) November 14, 2025
ଓଡ଼ିଶା ନୂଆପଡାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ:
ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବଡ ବ୍ୟବଧାନ 83748 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ 1ଲକ୍ଷ 23 ହଜାର 869 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ 40 ହଜାର 121 ଖଣ୍ଡ ଓ ବିଜେଡିର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ 38 ହଜାର 408 ଖଣ୍ଡ ମିଳିଛି । ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ରହିଛି ।
Budgam (J&K) Assembly by-election | As per early trends by the Election Commission, PDP's Aga Syed Muntazir Mehdi leading with a margin of 32 votes after round 3/17 of counting. pic.twitter.com/zUPUoii00c— ANI (@ANI) November 14, 2025
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ:
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଯାଦବ । ଏହି ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଆରଏସ ହାତରେ ଥିଲା । ବିଆରଏସ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ମାଗନ୍ତି ଗୋପିନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୁବଲି ହିଲ୍ସରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଆସିଛି ।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ନୀରର ବଡଗାମରୁ ପିଡିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ:
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ନୀରର ବଡଗାମ ପିଡିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୟୈଦ ମୁନ୍ତାଜିର ମେହଦୀ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ (ଏନସି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗା ସୟଦ ମହମୁଦଙ୍କୁ 4478 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ବଡଗ୍ରାମ ଆସନ ଛାଡିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆସନ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହାତରେ ରହିଥିଲା ।
Tarn Taran (Punjab) by-election | As per early trends by the Election Commission, AAP's Harmeet Singh Sandhu leading with a margin of 892 votes after round 6/16 of counting. pic.twitter.com/yo4Enpdqxc— ANI (@ANI) November 14, 2025
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ନୀରର ନଗରୋଟାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ:
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ନୀରର ନଗରୋଟାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିବ୍ୟାନୀ ରାଣା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ଦେବନ୍ଦର ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନଗରୋଟା ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ଦେବନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାନୀ ରାଣା । ଏହି ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ହାତରେ ଥିଲା ଏବେମଧ୍ୟ ବିଜେପି ହାତକୁ ଆସିଛି ।
ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜିତ୍:
ସେହିଭଳି ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମୋଦ ଜୈନଙ୍କ ବଡ ଜିତ୍ । ବିଜେପିର କନଓ୍ୱାର ଲାଲ ମିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ ଅନ୍ତାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ଏହି ଆସନ ବିଜେପି ହାତରୁ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ରହିଛି ।
Anta (Rajasthan) Assembly by-election | As per early trends by the Election Commission, Congress' Pramod Jain " bhaya" leading with a margin of 246 votes after round 1="" 20 of counting. pic.twitter.com/3ZQETBE5KE— ANI (@ANI) November 14, 2025
ଘାଟଶିଲାରୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ:
ଝାଡଖଣ୍ଡର ଘାଟଶିଲାରୁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୋମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାମଦାସ ସୋରେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘାଟଶିଲା (ଏସଟି)ରେ ଘାଟଶିଲାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆସନ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ହାତରେ ଥିଲା ।
ତରନତାରନରୁ ଆପ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ:
ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନରୁ ଆପ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରମିତ ସିଂହ ସନ୍ଧୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଆପ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ କାଶ୍ମୀର ସିଂହ ସୋହଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତରନତାରନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଆସନ ଆପ ହାତରେ ଥିଲା ଓ ରହିଛି ।
ଡମ୍ପାରେ MNF ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ:
ମିଜୋରାମ ଡମ୍ପାରୁ ମିଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ (MNF) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର ଲାଲଥଙ୍ଗଲିଆନା ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମଏନଏଫ ଲାଲରିଣ୍ଟଲୁଆଙ୍ଗା ଶୈଲୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜୟ ଝଡ଼: ରେକର୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଜୁନିୟର ଢୋଲକିଆ
ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ, RJDକୁ ମିଳିଲା 2010 ପରି ପରାଜୟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ