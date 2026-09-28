ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର
ଜେନ-ଜିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଗେଇବ ବିଜେପି । ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 28, 2026 at 10:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପରେ, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦଳର ସଂଗଠନ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେବ ସେନେଇ ଅଧିକ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ, ସାଂଗଠନିକ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଆସିବାକୁ ଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ବିଚାରବିମର୍ଶ ହୋଇଥିଲା ।
ଚଳିତ ମାସ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ l
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସେନେଇ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି l
ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି l ସେମାନେ ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିକଟତର ହେବା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l
‘ଜେନ୍ ଜି’ର ନିକଟତର ହେବାକୁ ବିଜେପିର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା l ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ବପ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବ l ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସଲ୍ୟୁସନ ସେନ୍ଟ୍ରିକ ହାକାଥାନ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ l
ଜେନ-ଜିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଗେଇବ ବିଜେପି l ଜେନ ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପିର ମେଗା ପ୍ଲାନ l ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଜେନ୍-ଜିଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି l ଆଗାମୀ ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଜେନ୍ ଜି ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୮ କୋଟି ଛୁଇଁବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବ l ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଂଶ ଯୁବବର୍ଗ | ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଜେନ ଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେପି l
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ, ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରଂଜନ ମିଶ୍ର, ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା; 'ଅପପୁଷ୍ଟିମୁକ୍ତ ଭାରତ' ଗଠନ ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ପାଇଁ କରିବେ ସଚେତନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର