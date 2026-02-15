ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବଡ ପ୍ଲାନ; 17ରେ ନୂଆ ବିଧାୟକ, କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
11 ତାରିଖରୁ ବିଜେପିର ସମର୍ପଣ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହେବ l ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ l
Published : February 15, 2026 at 11:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବଡ ପ୍ଲାନ । ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ବିଧାୟକ, ନୂଆ କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ନୂତନ କରି ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ l ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନେବେ ଟିପ୍ସ l ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହେବ । ଏଥର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେବ ।
"ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏହା ପରେ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହେବ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସିକ୍କିମ, ଆଣ୍ଡମାନ ସମେତ ପୂର୍ବଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତା ଯୋଗ ଦେବେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ଜୋନାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜୋନାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ବ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ନେଇ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ନୀତିନ ନବୀନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ।
ସେହିପରି ମନମୋହନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ, ତଳ ସ୍ତରର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ । ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ । ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ । ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ । ବିଜେପି ସବୁ ଜାଗାରେ ନେତୃତ୍ବ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯେଉଁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମିଶିବେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରି ବିଜେପିରେ ମିଶାଯିବ। ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରରେ ମିଶିବେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ । ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶିବାକୁ ଚହିବେ । ସେମାନେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶିବେ । ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଯେଉଁ କାମ କରି ନାହାନ୍ତି ସେ କାମ ଛଆ ମାସ ଭିତରେ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ କହିଛନ୍ତି, 11 ତାରିଖରୁ ବିଜେପିର ସମର୍ପଣ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହେବ l ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ l ବିଶେଷକରି ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଥିବା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଟ୍ରେନିଂ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର