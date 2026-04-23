କାଲିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ 37 ସାଂଗଠାନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ 'ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ'
ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ “ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ପଦ ଯାତ୍ରା” ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 23, 2026 at 11:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ସଂସଦରେ କାଟ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ବିଜେପି କରିବ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ "ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ" । ୨୪ (ଆସନ୍ତାକାଲି) ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ୩୭ ସାଂଗଠାନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ "ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ" ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ସଂସଦରେ କାଟ ଖାଇଲା । ମୋଦି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ ସଂସଦରେ ଆଣିଥିଲେ । ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା କିଭଳି ନେତୃତ୍ବ ନେଇ ଥାଆନ୍ତେ । ଏହି ବିଲ କାଟ ଖାଇବା ପଛରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ଵ ନେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, TMCର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳା ମାନେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ।
ତେବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ "ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ" ହେବ ୩୭ ସାଂଗଠାନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ । ବିରୋଧୀ ଭୟଭୀତ ବିଜେପି କାଳେ ଶ୍ରେୟ ନେଇ ଯିବ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି । ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ସେ ପଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ତାର ଲଢେ଼ଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ।
"ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ “ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ପଦ ଯାତ୍ରା” ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସାମିଲ୍ ହୋଇ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ । ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସି ଏହି “ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ପଦ ଯାତ୍ରା”ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଆକ୍ରୋଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ," ବୋଲି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭାରେ ଏବେ ମାତ୍ର 14 % ମହିଳା ଥିଲାବେଳେ ଦେଶର 18 ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରହିଛି । କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରିତା ନ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପୁରୀରେ କଂଗ୍ରେସ- ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର