ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲଢ଼େଇ; ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ବିଜେପି କହିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ/ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 1, 2026 at 11:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କମ୍ପୁଛି ଦୁଇ କ୍ୟାମ୍ପ ! ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମହାସମାବେଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ରାଲି । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଶିବିର ନିଜ ନିଜ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଲଟିଛି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର କେନ୍ଦ୍ର । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ । ଆଉ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବି ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ସାଜିଛି । ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡିଶା ବିଜେପି ନେତା କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା-
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା । ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ । ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ, SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ସମାବେଶ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ । ଏହି ସମାବେଶରେ ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଆସ୍ଥା ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ, ନା ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ? ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
- ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମହାସମାବେଶ
- ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ
- ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଖ ଦଙ୍ଗା ଦିବସରେ ବିଜେପିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ରାଲି
ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ-
ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ମହାସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏହି ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀର ବାରଖମ୍ବା ରୋଡ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ଓ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରିଥିଲା ବିଶାଳ ପଟୁଆର। ପ୍ରାୟ ୪ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ । 'ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ହଟାଅ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ' ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପିଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ । ଏଥିରେ ଜୟଦେବ ଜେନା, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ତାରା ବାହିନୀପତି, ରାଜନ ଏକା, ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି, ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାଶଙ୍କ ମତରେ, "ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଥିବା ଆପ୍ ,ଡିଏମକେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବା ଏହି ସମାବେଶର ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା । ରାମଲୀଳା ମୈଦାନର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏକଦା ଏହି ମୈଦାନରୁ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ସେହି ମୈଦାନରେ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।"
କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ରାଜନୈତିକ ଆୟୋଜନ । ଶିଖ ଦଙ୍ଗା ଦିବସକୁ ନେଇ ଅରାଜକତା ଦିବସ ପାଳନ ଓ ଫରିଦାବାଦରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିପଦରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦୀ ରାଜନୀତି।ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅରାଜକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ଅରାଜକତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କହିଛି ବିଜେପି ।
ବିଜେପି କହିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅରାଜକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ଅରାଜକତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ବରଂ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଇଭିଏମ୍, ଭୋଟର ତାଲିକା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ।
ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ପିଟିସନର ଜବାବରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ତିନିଜଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ମିଳିତ ଦସ୍ତଖତରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସହମତି ଥିବା ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସତ୍ୟପାଠର ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ 10 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛି । କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା l ଇଭିଏମ୍ ଓ ବାଲଟ୍ ପେପରକୁ ନେଇ ଦୋହରା ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି l
କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ର ସମର୍ଥନରେ ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ କପିଲ ସିବଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିବା ଦାବି କରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନମିଳିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଂଗଠନ ସହ କଂଗ୍ରେସର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଏହି ସଂଗଠନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ ତଦନ୍ତମୂଳକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ଦଳ ।
"କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ରାଜନୈତିକ ହତାଶା ଏବଂ ଦୋହରା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ ।
ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରୁ ଉଠିଥିବା ସ୍ୱର କେବଳ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ସୀମିତ ରହିବ, ନା ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଏକତାର ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବ ? ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏକଜୁଟତା ଓ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ଏହି ସମାବେଶକୁ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ୱ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଆୟୋଜନ ଦେଖାଇଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ଦେଶର ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୋଲିସର ବର୍ବରତା, ସ୍ୱର ଚାପିଦେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର