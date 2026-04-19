ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା
ମେ' ୧ରୁ ମେ' ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ୩୭ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ କହିଲେ ବିଜେପି ନେତା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 19, 2026 at 8:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି । ଏହାସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଏବଂ ତଳସ୍ତରରେ କିପରି ଦଳର ପକ୍ଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ ଓ ମତଦାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବାବେଳେ, ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲସିଂ ତୋମାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତି ବୈଠକକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱଦାୟକ କରିଛି । ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଓ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଆଜିର ବୈଠକକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୈଠକ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଓ ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବିଜେପିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ପରେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମଣ୍ଡଳ କମିଟି ବାବଦରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ସଙ୍ଗଠନକୁ ବୁଥସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି । ସବୁ ବୁଥ, ସବୁ ମଣ୍ଡଳରେ କେମିତି ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ହେବ, ସେ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି । ମେ' ୧ରୁ ମେ' ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ୩୭ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ । ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସଭାପତି, ଦୁଇ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଭାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲୁ, ୧୦୫୨ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗ କେମିତି ହେଲା ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା, ମଣ୍ଡଳ ଓ ବୁଥ ସ୍ତରରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର