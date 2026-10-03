ETV Bharat / politics

ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ଵରୀ; ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାରାଥନ ବୈଠକ

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ । ସରକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ l ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

_Bjp state incharge meeting
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ସ୍ୱଦେଶ ସିଂ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 9:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ସ୍ୱଦେଶ ସିଂ l ଓଡିଶା ବିଜେପିର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ସିଂ l ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ୩୭ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା l ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି l

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ l ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଉପ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ସଂଗଠନିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାରୀ l

ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି l ଆଗକୁ ପଂଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି ସେନେଇ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ କିଛି ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ l ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l


ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଂଚିବା ପରେ ବିଜେପି ନବ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ଵରୀ ସରକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି l "ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଓଡିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା । ଆଗକୁ ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୂତ କରିବୁ l ସରକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ l ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଟାସ୍କ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୟ ହେବ l ସହ ପ୍ରଭାରୀ ସ୍ବଦେଶ ସିଂ ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ," ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ଵରୀ ।

_Bjp state incharge meeting
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ (ETV Bharat Odisha)
"ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ମିଶନ । ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ କାମ କରିଛି, ଛାତ୍ର ପରିଷଦରେ କାମ କରିଛି । ଯୁବ ସମାଜ ଆମ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଆଜି ସାରା ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ ସରକାର କରିଥିବା କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସହ ପ୍ରଭାରୀ ସ୍ବେଦେଶ ସିଂ ।



ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି l ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି l ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ l ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ l

ମନମୋହନଙ୍କ ମତରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ କାମ କରିବେ। ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ କାମ କଲେ ହିଁ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ l ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପରିଚୟାତ୍ମକ ବୈଠକ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ହେବ l ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି l ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସଂଗଠନର ଭବିଷ୍ୟତ l ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରଖି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ l

ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ପରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କଲେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହ ପ୍ରଭାରୀ। ସଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ।

ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀ ୨୫ ବର୍ଷ ପୁରା କରିବେ । ୨୫ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେବା ଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆଭାସୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି।



ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

D PURANDESWARI
BJP ODISHA STRATEGY
ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ
ସହପ୍ରଭାରୀ ସ୍ୱଦେଶ ସିଂ
BJP STATE INCHARGE MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.