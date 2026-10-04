ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦଳ କେମିତି ଯିବ ତା' ଉପରେ ଫୋକସ; ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ
ବିଜେପି ମାରାଥନ ବୈଠକ ଉପରେ ମତ ରଖିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ । କହିଲେ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ରହିବ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 4, 2026 at 8:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଶାସକ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନର ସୁଦୃଢୀକରଣ । ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ଏବଂ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ନିଜର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷଣି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗତକାଲି ମାରାଥନ ବୈଠକ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରଭାରୀ । ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବିଜେପି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ ମାରାଥନ ବୈଠକ ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ।
ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭାରୀ ଡି.ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଓଡିଶା ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଠକରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଦଳକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେନେଇ ହେଲା ଆଲୋଚନା । ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଖସଡ଼ା । ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ମନଭାବ କିପରି ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାସହ ଆଗକୁ ଦଳ କେମିତି ଯିବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ।
ସେହିପରି ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ମତପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭାରୀ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ।
ସେପଟେ ନୂତନ ପ୍ରଭାରୀ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମାରାଥନ ବୈଠକ କରିବା, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧି ବିଜେଡି ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ।
ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କାରଣ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହେ । ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଅଛୁ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଏମିତି କି ପ୍ରଭାରୀ ବୈଠକରେ ଦଳ ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ । ଫଳରେ ବିଜେପି ନିଜେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛି । 'ଜେନ ଜି' କାହା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି l 'ଜେନ ଜି'ଙ୍କୁ ମନେଇବା ଚେଷ୍ଟା କାମ ଦେବନି l"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ଵରୀ; ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାରାଥନ ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର