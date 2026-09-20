ETV Bharat / politics

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ; BJD ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲା ବିଜେପି

ପୂର୍ବ ସରକାର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Odisha CM Dubai visit BJP Spokesperson replied to Biju Janata Dal's questions
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲା ବିଜେପି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୂର୍ବ ସରକାର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ରଖିଛନ୍ତି ।

ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ 172.79 ନିୟୁତ ଆମରିକୀୟ ଡଲାର ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 21 ନଂ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ 2 ବିଲିଅନ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି : ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲା ବିଜେପି (ETV Bharat Odisha)

ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନିବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର:
ଗତ 29 ଜୁଲାଇ, 2022 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, 2016 ଏବଂ 2018 ମସିହାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାରୁ 1 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା । ଶିଳ୍ପ ବିବିଧ କାରଣ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । କେବଳ ଖଣିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନିବେଶ ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଥିରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜ ବିଫଳତାର ନିକିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନ ତଉଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ।


ଓଡିଶାକୁ ମିଳିଛି ବେଶି ପୁଞ୍ଜି:
ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛିଦିନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଯଥାରେ ଅନେକ ତୁମ୍ବିତୋଫାନ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦାର ଇକୋନୋମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ୨୬.୭୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ଥିଲା ୨.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୩.୩ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା । ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ୨୬.୭୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩.୩ ଶତକଡ଼ା ପାଇବାକୁ ହକ୍‌ଦାର । କିନ୍ତୁ ପାଇଛୁ ୨.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ୯ ଶତକଡ଼ା ।

ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତର ତାହା ହେଉଛି ୨.୬ ଗୁଣ ଅଧିକ । ସେହିପରି ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ୨୬.୬୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ୩.୪୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତାହା ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ନିବେଶର ୧୩.୧ ଶତକଡ଼ା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ଘୋଷଣା । ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଗୁଜରାଟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଅଛି ।

ବଢୁଛି ଘରୋଇ ନିବେଶ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଯେତିକି ଘରୋଇ ନିବେଶ ଆସିଛି, ତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ୨୨.୫୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା । ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ହେଉଛି ୩.୪୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ୧୫.୧ ଶତକଡ଼ା । ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆଣିବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି:

ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରମୋସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ୍ ଇନ୍‌ଟରନାଲ ଟ୍ରେଡ୍‌ର ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪, ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା ୧୭୨.୭୯ ନିୟୁତ ଡଲାର । ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ୨୧ତମ ରହିଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ନଗଣ୍ୟ ୦.୦୬% । ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ୩୧.୩୬, କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ୨୦.୩୧, ଗୁଜରାଟକୁ ୧୬.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା । ଏଥିରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ।


ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାସିକ ହାରାହାରି ୩.୪୫ ନିୟୁତ ଡଲାରର ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା । ବିଜେଡି ସରକାରର ପତନ ବେଳକୁ ୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାସିକ ହାରାହାରି ୧.୧୪ ନିୟୁତ ଡଲାର ଆସୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୦୦ କୋଟି ଡଲାରର ପତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୪୭ ନିୟୁତ ଡଲାର ଆସିଥିଲା । ପ୍ରତିମାସ ହିସାବରେ ଏହା ହେଉଛି ୭.୮୩ ନିୟୁତ ।


କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆସିଥିବା ପୁଞ୍ଜିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିିନିଯୋଗ କରିପାରି ନଥିଲା ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇ ୨୯ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୬ ଓ ୨୦୧୮ର ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ’ ରେ ୬.୨୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରୁ କେବଳ ୫,୬୭୪.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ: ବିଜେଡି

ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର; ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ଏବେ ଡବଲ ଧୋକାରେ ପରିଣତ: ବିଜେଡି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJP GOVT ODISHA
ODISHA CM DUBAI VISIT
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ
ବିଜେଡି
FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.