ବିରୋଧୀ ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ଭୁସିଲେ; ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖାଇ ରାହୁଲଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ
ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ କହିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ । ଏଥର ପାଇଥାନ୍ତେ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 19, 2026 at 8:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ୍ ଅଧିନିୟମକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ବରାଜ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମାତୃଶକ୍ତିର ଅଭିଶାପରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ ନାହିଁ । ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ । ସେମାନେ ନାରୀଶକ୍ତିର ଦମ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ସାଂସଦ ସ୍ବରାଜ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଦନା ଓ ମାତୃଶକ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସମବେଦନା ଥିଲା । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ବିରୋଧୀ ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ଭୁସିଲେ । ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ବାଂଶୁରୀ । ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସବୁବେଳେ ନେତା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ପଢିନାହାଁନ୍ତି । ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ବିଲରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
ଡିଲିମିଟେସନକୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାହାର ଅଧିକାର ଏଥିରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଏହି ବିଲ୍ ଜଲଦି ଅଣାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ । 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଏହାକୁ ଆଣିବାକୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଲଦି ଆସିଲା । ଏହା ଶ୍ରେୟ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟର ଲଢ଼େଇ ନଥିଲା । ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା । ଯାହା ବିରୋଧୀ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କର ନିୟତି ନଥିଲା । ସେମାନେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ନେବା । ଆପଣ ମାତୃଶକ୍ତିର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଏହା ବିଜେପି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ନଥିଲା । ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-
"ବିରୋଧୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧି କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା । ଲ-ମେକିଂ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ରାଜନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଏହି ବିଲ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଲ୍ ଆଉ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ହେ ତୋ ମୁମକିନ ହେ । କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ । ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କରିଛନ୍ତି," କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଏହି ବିରୋଧର ସ୍ବରକୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଏଁ ନେବ ବିଜେପି । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ୍ ଜବାବ୍ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- "ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର