୧୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନୀତିନ ନବୀନ, ଦଳୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ

ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 8:02 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ, ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ସେ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଯୋଗଦେବେ। "



ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧକ୍ଷଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିବ । ନୀତିନ ନବୀନ ଆମ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ।"



ଇ-ବାଇକ ରାଲି:
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିବା ପରେ ଏହି ରାଲିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇ-ବାଇକ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"


ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସାରଦା ଶତପଥୀ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସରୋଜ କର, ଯତୀନ ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମତେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।


ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବହୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପଦବୀ ସହିତ ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମର ଅନେକ ଆସନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

