କାଲିଠୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି; ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ଜଟଣୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ନୀତିନ ନବୀନ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 16, 2026 at 8:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ । ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ । ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ୧୦ଟା ୩୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ନୂତନ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ନବୀନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଜଟଣୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ଏହା ପରେ ସେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ । ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବିଜେପି କୋର କମିଟି, ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦୀପ୍ତ ରୟ ।
ସେହିପରି ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କଥା l ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ କିପରି ସଫଳ ହବ ଆମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ l "ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଆଲୋଚନା ହବ l କଣ ଆଲୋଚନା ହବ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପଦକ ସେକଥାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ l ସଂଗଠନ କିପରି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବ l ସଂଗଠନ, ସରକାରକୁ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା ରହିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ।
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ l ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ଆଉ କିଛିଦିନ ବାକି ଅଛି l ହେଲେ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମ ପଦବୀ ଏପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ l ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହା ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବ l
ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଏକ ନୋଟିସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଖୁଵ ଶୀଘ୍ର ବୋର୍ଡ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି । ବୋର୍ଡରେ ନିଗମରେ ନେତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ କସରତ୍ ଆରମ୍ଭ l ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସରକାର l ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ୪୪ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (ପିଏସୟୁ)କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି l ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ୧୨ରୁ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପିଏସୟୁରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ସବୁ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ବିଭାଗକୁ ଇ-ମେଲରେ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଏସୟୁରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ଓ ମୋଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର