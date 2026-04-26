ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଜେପିର ବୁଥ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ବୁଥ ନେତାଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବୁଥର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 26, 2026 at 9:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଜେପିର ବୁଥ୍ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୁଥ୍ ସମୀକ୍ଷା । ଏହି ଅବସରରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 133 ତମ 'ମନ କି ବାତ' ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ପହଁଚିବେ ସରକାର-
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜେପିର ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଏକ୍ସାସାଇଜ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ବୁଥସ୍ତରର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦଳ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ କିଭଳି ମଜବୁତ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦୁଇଟି ବୁଥର ନେତାଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ପହଁଚିବେ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ।
ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଥର ନେତା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସବୁ ବୁଥର ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କରାଯିବ । ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବୁଥରେ ସ୍ତରରେ କରିବେ ବୈଠକ ବୋଲି ରାଜସ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 133 ତମ 'ମନ କି ବାତ' ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ସବୁ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମନ କି ବାତ ପରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି l
ସେପଟେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ହେଉଛି ସଂଗଠନ ଆଧାରିତ ଦଳ l ତେଣୁ ସଂଗଠନର ବୈଠକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରାଯାଏ l ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୈଠକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହୁଏ l ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସାରା ଦେଶରେ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ l ଆଜି ଓଡିଶାର ସବୁ ବୁଥରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର